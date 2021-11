Urgent : Dadis Camara et Sékouba Konaté autorisés par la junte à rentrer en Guinée

CONAKRY-Moussa Dadis Camara et Sékouba Konaté, tous mis à la retraite et vivant à l’étranger depuis plus de dix ans, ont le feu vert de la junte de rentrer au bercail.

Le Comité national du rassemblement pour le développement (CNRD) a annoncé ce mardi 30 novembre 2021, avoir accueilli favorablement leur demande de visiter la Guinée.

Mamadi Doumbouya donnera des instructions à son Gouvernement en vue d’examiner au cas par cas les modalités de retour.

« Dans le cadre de son programme de l’unité nationale et d’apaisement, le CNRD et son président chef suprême des armées ont accueilli favorablement les demandes de visite au pays formulées par les anciens chefs d’Etat vivant à l’étranger, le commandant à la retraite Moussa Dadis Camara et le Général d’Armée Sékouba Konaté », a annoncé ce soir la junte dans un communiqué lu par le lieutenant-colonel Aminata Diallo.

Elle annonce aussi que le Gouvernement de la République sera instruit très prochainement par le président de la Transition à prendre attache avec les deux anciens chefs d’Etat pour examiner au cas par cas les modalités concrètes des visite susmentionnées.

Le communiqué du CNRD précise que cet "acte purement humanitaire ne traduit en rien une volonté d’ingérence dans une quelconque procédure judiciaire".

Siddy Koundara Diallo

Pour Africaguinee.com