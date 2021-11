Transfèrement d'Alpha Condé à Dixinn : "Nous avons demandé sa libération… "

CONAKRY-Comment l'ancien parti au pouvoir apprécie-t-il le transfèrement d’Alpha Condé du Palais Mohamed V au domicile de son épouse Hadja Djénè Kaba Condé situé à Dixinn Landreah ?

Alors que le CNRD assure qu’il continuera à assurer à l’ancien chef de l’Etat un traitement digne de son rang, ceci sans aucune pression nationale ou internationale, le RPG arc-en-ciel reste encore sur sa faim.

« L’ancien président de la République réside à Landréah, commune de Dixinn, au domicile officiel de son épouse, madame Hadja Djéné Kaba Condé. (…) Par conséquent, le CNRD continuera à assurer à l’ancien chef de l’Etat un traitement digne de son rang, ceci sans aucune pression nationale ou internationale », a annoncé lundi soir la junte dans un communiqué.

Au Rpg Arc-en-ciel, ce transfèrement est diversement apprécié. Interrogé par Africaguinee.com, le secrétaire permanant du Rpg arc en ciel a déclaré que cette décision de la junte est certes une bonne, mais il a relevé qu’ils ont demandé la libération de l’ancien président.

“C’est une bonne chose et on attend la suite. Nous avons demandé sa libération, si on a fait un premier pas, nous ne pouvons qu’apprécier. Mais on attend la suite, les semaines à venir vont nous situer encore », a indiqué Dr Sekou Condé.

Un autre haut dirigeant du parti qui s’était confié hier à un journaliste d’Africaguinee.com avait été très prudent sur le sujet, soulignant qu’un simple transfèrement ne veut pas dire grand-chose, surtout lorsqu’il s’agit de l’envoyer d’une résidence surveillée à une autre. « C’est plutôt les conditionnalités qui importent dans de pareilles situations ». Comme pour dire que le RPG arc-en-ciel reste toujours sur sa faim.

A suivre…

Abdoul Malick Diallo

Pour Africaguinee.com

Tel : (00224) 669 91 93 06