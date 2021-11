Djènè Kaba Condé parle : « Ramener mon époux, le Pr. Alpha Condé à la maison… »

CONAKRY- C’est sa première communication officielle depuis le coup d’Etat qui a renversé son mari le 5 septembre 2021. Djènè Kaba Condé, l’épouse du Président déchu Alpha Condé, a adressé ce mardi 30 novembre 2021 un message au Colonel Mamadi Doumbouya.

L’ancienne Première Dame de Guinée a remercié le Président du Comité national du rassemblement pour le développement (CNRD) pour « son sens de responsabilités élevées ».

Alpha Condé, après avoir séjourné durant plusieurs semaines au Palais Mohammed V à Kaloum, va désormais passer ses vieux jours à la résidence de son épouse sise à Landreah, dans la commune de Dixinn.

« Ramener mon époux le Professeur Alpha Condé à la maison et assurer sa sécurité en lui garantissant un traitement digne de son rang est un acte qui m’apaise à plus d’un titre, rassure la famille et tout le peuple de Guinée », a indiqué Djènè Kaba Condé.

Dans son message, l’ancienne Première Dame a également remercié les militants du RPG Arc-en-ciel tout en promettant que les œuvres humanitaires de la sa fondation « PROSMI » continueront avec le même dynamisme.

