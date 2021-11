Urgent : La FIFA prend une décision ‘’irréversible’’ contre la Guinée…

ZURICH-C’est une décision attendue depuis plusieurs mois qui vient de tomber ! La FIFA (Fédération Internationale de Football Association), dans un communiqué a décidé de mettre en place, ce lundi 29 novembre 2021 un comité de normalisation au sein de la Fédération Guinéenne de Football à la suite de plusieurs irrégularités survenues dans le cadre de la procédure électorale de cette dernière depuis le mois de mai dernier.

Dans cette lettre, l’instance dirigeante du Football mondial a indiqué que le mandat de ce comité de normalisation expirera au plus tard le 30 juin 2022.

‘’ Le Bureau du Conseil de la FIFA a décidé de nommer un comité de normalisation pour la Fédération Guinéenne de Football (FGF) à la suite de plusieurs irrégularités survenues dans le cadre de la procédure électorale de cette dernière. Afin de s’assurer que la FGF puisse organiser des élections justes et transparentes ainsi que regagner la confiance de toutes les parties prenantes du football guinéen, le mandat du comité de normalisation inclut les tâches suivantes :

Gérer les affaires courantes de la FGF ;

Déterminer, en coopération avec l’administration de la FIFA, si des dispositions spécifiques des statuts ou du code électoral de la FGF doivent être amendées en vue de la procédure électorale,

S’assurer que les nouveaux membres des commissions électorale et de recours électoral et, le cas échéant, des organes juridictionnels soient nommés par le congrès de la FGF ;

Une fois les nouveaux membres susmentionnés nommés, s’assurer que l’élection du comité exécutif de la FGF puisse être menée conformément aux statuts et règlements applicables de la fédération.

Le comité de normalisation se composera d’un nombre opportun de membres, qui seront désignés conjointement par la FIFA et la CAF dès que possible. Tous ces membres feront l’objet d’un contrôle d’éligibilité mené par la Commission de Contrôle de la FIFA, conformément au Règlement de Gouvernance de la FIFA. Aucun d’entre eux ne sera éligible pour les postes à pourvoir lors des élections de la FGF, quelles que soient les circonstances. Le mandat du comité de normalisation expirera au plus tard le 30 juin 2022’’, précise la FIFA.

Joint au téléphone par Africaguinee.com pour étayer cette information, le secrétaire général de la Feguifoot nous a confié par l’affirmative que la FIFA est en train de mettre en place ce comité de normalisation.

‘’Ils n’ont pas encore mis ce comité ils sont en train (…), en attendant au niveau de la Feguifoot nous ne commentons rien on le vit plutôt’’, a laissé entendre Colonel Maurice Akoi Koivogui, secrétaire général de la Fédération Guinéenne de Football.

A suivre…

BAH Boubacar LOUDAH

Pour Africaguinee.com

Tel : (+224) 655 31 11 13