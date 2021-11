CNT : Une Coalition rejette la liste déposée par "Béa Diallo" au nom des jeunes

La Coalition des Faitières des organisations de jeunesse de la société civile guinéenne vient de rejeter la liste déposée par le ministère de la Jeunesse et des Sports au nom des jeunes au ministère de l’administration du territoire et de la décentralisation pour le CNT (Conseil national de la Transition).

Elle dénonce un simulacre de sélections fait sur la base de copinage et de corruption, qui ne requiert aucune légitimité et légalité. Merci de lire ci-dessous la déclaration.

Nous, Coalition des organisations faitières de jeunesse de la société civile guinéenne, avons pris acte du communiqué du Ministère de l’administration et de la Décentralisation relatifs à l’ouverture officielle de la période de dépôt des dossiers de candidatures aux fonctions des membres du CNT, conformément à la Charte de la Transition.

Très malheureusement, après le dépôt des dossiers de candidatures conformément aux critères définis par ce communiqué, nous, coalition des organisations de faitières de jeunesse, avons pris connaissance de la décharge d’un courrier du ministère de la Jeunesse faisant cas à la transmission des candidats de la jeunesse au MATD, en date du 25 nombre 2021 dont nous vous faisons copie.

Par conséquent, nous dénonçons farouchement et rejetons ce simulacre de sélections par fait sur la base de copinage et de corruption, qui ne requiert aucune légitimité et légalité.

Pour ce faire, dans le souci de représentativité qualitative de la couche juvénile au CNT, nous Coalition des Organisations des Faitières de Jeunesse, recommandons le rejet catégorique de cette liste qui n’est ni dans le délai de dépôt de candidatures, et ni conforme aux critères de désignation édictés dans le communiqué numéro 1259 du CNRD.

Vive la jeunesse Guinéenne ;

Vive la paix et l’unité nationale ;

Que Dieu Bénisse la Guinée