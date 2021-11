Alpha Condé "transféré" par Doumbouya à Dixinn ? Des indices qui lèvent l’équivoque…

CONAKRY-Renversé le 05 septembre dernier, Alpha Condé retenu par la junte depuis sa chute, aurait été transféré dans une nouvelle résidence. L’ancien président aurait quitté le Palais Mohamed V dans la nuit d'hier, puis transféré à Dixinn Landréah, dans la somptueuse résidence de son épouse, Hadja Djénè Kaba Condé, à l’extérieur du pays depuis plusieurs mois, officiellement pour des soins.

Si la junte n’a pas encore confirmé son transfèrement, il y a cependant des signes qui ne trompent pas. La sécurité a été drastiquement renforcée autour de cette résidence sise dans la proche banlieue de Conakry, a constaté sur place un journaliste d’Africaguinee.com.

On constate notamment la présence d’éléments du Groupement des Forces Spéciales (GFS), de la police et de la gendarmerie. Sur les lieux, il y a deux blindés des forces spéciales, deux pick-up de la police et de la gendarmerie. Alpha Condé serait toujours en résidence surveillée, a-t-on appris.

Mamadi Doumbouya a toujours assuré que l’ancien sera bien traité et qu’il a accès à son médecin à son cuisinier. S’il le transfèrement de l’ex président s’avère, ce serait sans doute une manière pour la junte de contenter la CEDEAO à la veille d’un important sommet des chefs d’Etat l’organisation sous-régionale qui s’annonce décisif.

La brouille entre l’autorité sous régionale et la junte guinéenne s’est amplifiée depuis que Mamadi Doumbouya ait carrément décidé de rejeter la nomination d’un envoyé spécial à Conakry, en l’occurrence Mohamed Ibn Chambas.

Focus Afrcaguinee.com