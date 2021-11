Alpha Condé transféré à Dixinn: le CNRD brise le silience et précise…

CONAKRY- C’est désormais officiel ! L’ancien président Alpha Condé a changé de résidence. Environ trois mois après sa chute, l'ex président a rejoint la résidence de son épouse à Dixinn. L’annonce a été faite lundi 29 novembre 2021 par le Comité National du Rassemblement pour le Développement (CNRD).

« L’ancien président de la République réside à Landréah, commune de Dixinn, au domicile officiel de son épouse, madame Hadja Djéné Kaba Condé », a précisé le communiqué lu par le lieutenant-colonel Aminata Diallo, entourés de plusieurs officiers membres du CNRD.

Le CNRD et son président rassure la communauté nationale et internationale de sa volonté de garantir le respect des libertés individuelles et collectives à l’ensemble du peuple du Guinée conformément aux principes universels des droits de l’homme.

« Par conséquent, le CNRD continuera à assurer à l’ancien chef de l’Etat un traitement digne de son rang, ceci sans aucune pression nationale ou internationale », a tranché la lieutant-colonel Diallo.

