Gambie : Ousseynou Dabo, l’opposant historique qui veut battre Barrow…

BANJUL-Le principal adversaire d’Adama Barrow à la présidentielle du 04 décembre a regagné la capitale gambienne après des semaines de campagne à l’intérieur du pays. Ousseynou Dabo qui dirige l'UDP, le principal parti d'opposition, a été accueilli par une foule de partisans, déterminés à le faire élire samedi prochain à la tête de l’Etat gambien.

Le chef de file de l'opposition gambienne, n’a pas manqué de titiller le président sortant, Adama Barrow. Selon lui, le scrutin du 04 décembre est un choix entre un leader préoccupé par le progrès et un autre préoccupé par le culte de sa personne.

« Le scrutin du 04 décembre est une élection de choix entre le leader qui est le centre de lui-même et un leader altruiste (que je suis). C’est une élection de choix entre un leader préoccupé par le progrès économique du pays et celui qui est intéressée uniquement par le perfectionnement de sa personnalité. C’est aussi une élection de choix entre un leader qui respecte sa parole et celui qui ne le fait pas », a déclaré Ousseynou Dabo, devant ses partisans.

L’opposant historique a fait la prison sous le règne Yaya Jammeh. Ses partisans le qualifient comme étant le Mandela de la Gambie. Le parti UDP appelé aussi le « grand navire jaune », a fait une véritable démonstration de force pour son leader.

«Dabo est le meilleur choix, pour la simple raison qu’il est très bien instruit. Dabo connait bien les problèmes et les solutions qui permettront l’émergence du pays. La démonstration d’aujourd’hui explique toute la situation », déclare Mamadou Sarr cadre de l'UDP.

Les partisans du principal adversaire d’Adama Barrow ont un seul objectif : faire chuter l’actuel président Barrow. A leurs yeux, celui-ci n’a jamais tenu promesse vis-à-vis du peuple.

« Barrow va chuter, il va partir… Dabo va absolument gagner. Barrow ne respecte aucun engagement vis-à-vis du peuple. Barrow a dit ici que s’il est élu, le sac de riz serait vendu entre 600 et 700 dalassi. Aujourd’hui le sac de riz se négocie entre 1500 et 1600. Aucune de ses promesses tenues vis-à-vis du peuple n’a été respectée. Il n’est pas sérieux, il ne fait que raconter des fables. Si Dabo est élu, le pays va progresser », soutient LAMINE FADERA militant UDP.

Oumou Sanyang femme du parti est plus que sûre de la victoire prochaine du candidat de l’UDP. « Le 4 décembre, nous gagnerons bien sûre à 100% avec Dabo. Dabo est à la solution. Nous avons notre agenda, notre leader peut tout faire pour le développement de la Gambie », dit-elle.

Diverses nationalités craignent cependant une élection éventuelle de M. Dabo à la tête du pays. Ses discours sont souvent perçus comme nationalistes. Sa politique de cohabitation avec les étrangers au pays y compris les forces sénégalaises qui, selon lui étouffent les gambiens jusqu’à l’économie du pays, suscitent la peur. Pour ses partisans, son discours est mal compris.

« On traite notre candidat de tribaliste parce qu’il est Mandinka et nous sommes la majorité mais nous sommes aussi gambiens. Prenez sur le plan religieux, moi je suis musulman, je parle Ouolof, Mandinka, anglais, est-ce que je suis tribaliste. Si je parle Ouolof ça veut dire que je ne suis pas tribaliste », défend Mamadou Turray.

Depuis Banjul, Alpha Ousmane Bah

Pour Africaguinee.com