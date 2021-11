Total Guinée change de nom et devient TotalEnergies Marketing Guinée…

TotalEnergies Marketing Guinée, c’est la nouvelle identité sociale de Total Guinée ! Cette mutation répond à la volonté de la compagnie d’orienter désormais ses produits en multi-énergies, en ayant la capacité de produire et de proposer à sa clientèle des énergies propres et abordables.

A l’occasion de cet important changement de dénomination, une cérémonie inaugurale a été organisée ce jeudi 25 novembre 2021, à la Station Total sise à Bellevue, commune de Dixinn. L’évènement a réuni plusieurs personnalités de haut rang dont le Directeur des Opérations des filiales de l'Afrique de l'Ouest de TotalEnergies M. Philippe EBANGA, le Directeur Général de TotalEnergies Marketing Guinée KAGOU ADJE. Chez les officiels, on notait la présence de Mme Saran Camara, représentante du ministère de l'Énergie, de l’Hydraulique et des Hydrocarbures, la gouverneure de la ville de Conakry Hadja M’Mah Hawa SYLLA.

C'est lors de l'Assemblée Générale mixte de Total Guinée du 30 juin 2021, que les actionnaires ont acté le changement de dénomination sociale de la société qui devient TotalEnergies Marketing Guinée avec effet au 1er octobre 2021.

Cette décision fait suite au changement de nom de la maison-mère le 28 mai 2021 de Total SE en TotalEnergies SE, ancrant ainsi dans son identité sa stratégie de transformation en compagnie multi-Energies, engagée à produire et fournir des énergies toujours plus abordables, disponibles et propres. À l'occasion de son changement de nom, TotalEnergies s'est doté d'une identité visuelle.

Cette transformation en compagnie multi-énergies placera TotalEnergies dans le top 5 mondial des énergies renouvelables dès 2030 avec comme ambition d'investir 60 milliards de dollars dans les projets liés aux énergies renouvelables au cours de 10 prochaines années. Selon le Directeur Général de TotalEnergies Marketing Guinée, la compagnie va contribuer à la sauvegarde du monde dans un avenir proche.

“Lors de la COP 26, des décisions ont été prises pour limiter les dégâts. Total, en tant que Compagnie Internationale, va dans le même sens que les décisions concernant la limitation des gaz à effet de serre. C'est dans ce cadre que Total, en même temps que le monde entier, a pensé à la condition énergétique, en limitant l'énergie faucille et penser à l'énergie renouvelable. Aujourd'hui Total est passée à cette énergie. Maintenant le nom a changé pour devenir TotalEnergies SA (…) On passe d'une société à Énergie faucille à une société à multi-énergies. C'est l'objectif de ce changement”, a expliqué M. ADJE KACOU.

De Total hydrocarbures, désormais on va participer à limiter dans un avenir très proche la partie faucille pour être multi-énergies : le gaz, les éoliens, l'électricité…bref tout ce qui est énergie solaire. A travers cette mutation, TotalEnergies veut montrer qu'elle est une compagnie multidimensionnelle, multi-énergies.

Dans cet effort de contribution pour un monde meilleur et plus vivable, le groupe TotalEnergies Marketing, en tant que compagnie responsable ne peut rester en marge, a déclaré Philippe EBANGA, Directeur des Opérations des filiales de l'Afrique de l'ouest de TotalEnergies.

“Pour le monde entier, il y a un problème climatique. L'énergie est d'une part pour la résolution des problèmes climatiques. Par ailleurs, pour ancrer cette démarche, il a été décidé dans le monde entier de changer de nom et évoluer progressivement vers de nouvelles énergies dans les marchés qui seront prêts. On ne veut pas être surpris, on veut accompagner ce mouvement là avec nos partenaires locaux ici en Guinée, nos clients qu'on écoute de ce qu'ils ont à nous dire, on prend ça en compte et puis on travaille pour apporter le changement au fil du temps”, a expliqué M. Philippe EBANGA.

Acteur majeur sur l’ensemble du marché des produits pétroliers, TotalEnergies Marketing Guinée est présente en Guinée depuis 1962. Depuis son implantation dans le pays, le Groupe a constamment accompagné le développement économique grâce à d’importants programmes d'investissements.

“En1962, on ne vendait que de l'essence et du gasoil. De plus en plus on a apporté des nouveaux services, des boutiques. Plus on va avancer, plus de nouveaux produits viendront sur le marché et vont accompagner cette transition énergétique. Nous pensons que la Guinée est bien positionnée avec cette façade maritime pour accueillir ces nouvelles énergies lorsque le marché sera prêt et que les habitudes de consommation auront évolué”, a souligné le directeur des opérations des filiales de l'Afrique de l'ouest de TotalEnergies.

Aujourd'hui, TotalEnergies Marketing Guinée génère près de 100 emplois directs et plus de 3000 emplois indirects, et compte plus de 136 stations-service à travers tout le pays. Faisant de lui le premier acteur de la distribution de produits et services pétroliers dans le pays. Une contribution que la représentante du ministre de l'Energie, de l’Hydraulique et Hydrocarbures n'a pas manqué de saluer.

“Au nom du ministre de l'Energie, de l’Hydraulique et des Hydrocarbures je voudrais remercier TotalEnergies Marketing Guinée pour les efforts consentis dans le cadre des hydrocarbures. De par sa présence, le groupe TotalEnergies contribue à l'effort économique national, par ses investissements, dans le développement de son réseau, de la distribution des produits pétroliers de qualité mais également de la création d'emplois, dans l'accompagnement de ses collaborateurs. Nous vous félicitons et encourageons”, a déclaré la cheffe de cabinet du ministère de l'Énergie Mme Saran Camara.

Siddy Koundara Diallo

Pour Africaguinee.com

Tel: (00224) 655 311 114