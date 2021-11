Ousmane Gaoual : "Certains ministres occupent encore arbitrairement des lieux de résidence…"

CONAKRY-Début novembre, le premier ministre Mohamed Béavogui avait pris un communiqué sommant les anciens ministres, présidents d’institutions dissoutes, anciens hauts fonctionnaires, de libérer les domaines bâtis et non bâtis de l’Etat qu’ils occupent.

Près d’un mois après cette instruction, il reste encore quelques « récalcitrants » qui ne se sont pas exécutés. Ce qui fait qu’aujourd’hui, certains membres du Gouvernement ne sont pas logés, a appris Africaguinee.com.

« Un certain nombre de ministres et présidents d’institutions occupent encore arbitrairement des lieux de résidence. Ce qui fait que les membres du gouvernement actuel ne sont même pas logés dans leur totalité », a confié à Africaguinee.com le ministre de l’Urbanisme, de l’Habitat et de l’Aménagement du territoire.

Pourtant, Mohamed Béavogui avait également demandé à tous les anciens ministres et les anciens hauts fonctionnaires des institutions de la république qui continuent à occuper les domaines bâtis et non bâtis de l’Etat de prendre attache avec le ministère de l’Urbanisme, de l’Habitat et de l’aménagement du territoire et le secrétariat général à la présidence de la République.

« Les gens ont reçu des lettres leur demandant de débarrasser les lieux et il y a un certain nombre d’entre eux qui se sont acquittés et d’autres vont le faire dans les jours et semaines à venir », précise Ousmane Gaoual Diallo.

A suivre…

Africaguinee.com