Guinée : Des hauts cadres nommés dans certains ministères...

CONAKRY-La série de nominations des Secrétaires Généraux dans les départements ministériels se poursuit.

Ce samedi 27 novembre 2021, le colonel Mamadi Doumbouya a nommé cinq nouveaux secrétaires généraux. Selon la série de décrets lue ce soir, les cadres dont les noms et prénoms suivent sont nommés dans les fonctions ci-après.

Secrétaire Général du Ministère de l'Energie, de l’Hydraulique et des Hydrocarbures, M. Ahmed Sekou Keita, précédemment chef de cabinet Ministère des Mines,

Secrétaire Général du Ministère du Commerce et des PME, M. Mohamed Bakayoko, précédemment ingénieur commercial et consultant en logiciel de gestion à BLC Conseil,

Secrétaire Général du ministère des Mines et de la Géologie, M. Mohamed Lamine Sy Savané, précédemment Directeur Général du CPDM,

Secrétaire Général du ministère de l'Urbanisme de l'Habitat et de l'Aménagement du Territoire, M. Aboubacar Kourouma, précédemment Directeur général du bureau de stratégie et de développement au Ministère des Mines et de la Géologie,

Secrétaire Général du ministère des Postes, Télécommunications et de l'Economie Numérique, M. Bamba Oliano, précédemment Directeur national de la promotion du secteur privé et de la compétitivité du pays.