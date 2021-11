Concert de Djani Alfa : Marcus des Banlieu'zarts brise le silence…

CONAKRY-Le 25 décembre 2021 : une date, deux concerts. D'un côté, le rappeur Djanii Alfa qui annonce la sortie de son nouvel album " chef Rebelle " au stade général Lansana Conté de Nongo et de l'autre, Takana Zion et le groupe Banlieuz'art qui projettent le même jour un concert à la plage Benares. Les deux concerts agitent le microcosme des amoureux du rap. Sur la toile chacun y va de son commentaire.

L’affaire a pris de l’ampleur lorsque les affiches du groupe Banlieu'zarts et de Takana Zion ont été publiées sur la toile. D'un côté, ceux qui pensent à un acte de sabotage du concert de Djanii Alfa -qui a été le premier à annoncer son concert-, de l'autre, un groupe qui soutient le contraire.

Au-delà des commentaires, un journaliste d'Africaguinee.com a contacté l'artiste Marcus du groupe BANLIEUZ'ART. Pour lui, il y a eu juste une incompréhension entre les promoteurs de ces deux événements. Mais l'idée est loin d'être un sabotage.

" On ne savait pas que Djanii sortait une dédicace le 25. Et ce n'est pas nous qui organisons. C'est un promoteur qui est en train d'organiser un concert. C’est ce dernier qui nous a mis à l'affiche à la même date que Djanii. Et tout à l'heure on a appelé Djanii et on a échangé avec lui. Le promoteur également on l'a appelé pour lui dire qu'il fallait qu'il change automatiquement la date en isolant le 25. Djanii c'est notre frère, il ne faudrait pas que les gens voient le mal partout. A l'heure où je vous parle, j'attends le promoteur chez moi pour faire de nouvelles affiches afin d'éviter la date du 25 décembre et que le concert soit à la date suivante", a déclaré Abdoul Aziz Bangoura alias Konko Malela, appelé Marcus.

interrogé, le manager de TAKANA ZION précise que ça n'a rien à voir avec un acte de sabotage. "La date du concert du concert n'appartient pas à une seule personne. Ça n'a rien à voir. C'est les gens qui veulent polémiquer et compliquer tout ce qui est évènement. Sinon, même s'il y a (10) dix événements dans la capitale, chacun est libre d'aller où il veut. Ça n'a rien à voir avec un sabotage. Il faut que les gens arrêtent de voir tout sur un angle politique. Le concert est prévu à la plage. Et selon ce qu'on m'a soufflé à l’oreille, Banlieuz’art joue le 25 et Takana le 26. En plus, les gens sont libres d'aller où ils veulent", a précisé Mangué will Camara.

A suivre...

Siddy Koundara Diallo

Pour Africaguinee.com

Tel: (00224) 655 311 114