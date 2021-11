CNT : vers le rejet de la liste du quatuor "Aanad-RPG-arc-en-ciel-Ufr-Coped"?

CONAKRY-Se dirige-t-on vers le « rejet » de la liste des candidats du quatuor « ANAD-RPG-arc-en-ciel-UFR-COPED » au Conseil National de Transition ? Cette éventualité n’est pas à exclure. Explications.

Alliés surprise de circonstance, l’alliance politique dirigée par Cellou Dalein Diallo (ANAD), le parti du président déchu Alpha Condé (RPG arc-en-ciel), le bloc de Dr. Ousmane Kaba (COPED) et la branche politique du FNDC pilotée par Sidya Touré, ont mis leur adversité légendaire de côté pour déposer le jeudi 25 novembre 21, une liste commune de leurs candidats au CNT (conseil national de transition). Pour les besoins de la cause, ils ont oublié leurs vieilles querelles intestines.

Sauf que la liste qu’ils ont déposé avant-hier au ministère de l’Administration du territoire et de la décentralisation viole l’article 60 de la charte de la Transition qui dispose : « sous réserve de rejet, les désignations des membres de chaque entité doivent prendre en compte toutes les diversités et comporter au moins 30% de femmes »

La liste déposée par le quatuor « ANAD-RPG-arc-en-ciel-UFR-COPED » ne comporte que deux femmes alors qu’il aurait fallu au moins quatre. Donc ne respecte pas le quota des 30%. Ce problème avait pourtant été soulevé lors de la composition de la liste, mais il n’a pas été tenu en compte.

Interpelé sur sujet, un membre du quatuor a confié à Africaguinee.com a dédramatisé ce hiatus, confiant qu’à la rigueur les autorités peuvent leur demander d’apporter des corrections et non rejeté la liste entière. Pour l’heure, le ministre Mory Condé n’a pas réagi face à cette situation. Ci-dessous la liste la liste « ANAD-RPG-arc-en-ciel-UFR-COPED » et la disposition de la charte de la transition qui parle du quota.