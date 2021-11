Syndicat : Abdoulaye Sow reconduit à la tête de la FESABAG…

CONAKRY-Le Syndicaliste Abdoulaye Sow a été reconduit ce vendredi 26 novembre 2020, à la tête de la Fédération Syndicale Autonome des Banques, Assurances et Microfinance de Guinée (FESABAG).

Son élection a eu lieu au terme du sixième « congrès électif » de la FESABAG tenu dans les locaux de la Banque centrale. Réélu pour un troisième mandat de cinq ans, le camarade Abdoulaye Sow qui n’avait pas d’adversaire en face, a indiqué que sa victoire est une preuve éloquente de la réussite de son précédent mandat.

“ Cette réélection démontre que j'ai accompli ma mission au bureau exécutif national de la FESABAG. Aujourd'hui on est fier, et les travailleurs de Guinée sont aussi fiers. Même si vous partez encore vers les travailleurs du secteur financier pour voter, les 99, 99% vont me choisir. On sort fortifié de ce congrès car les travailleurs ont dit qu'il y aura jamais de division à la FESABAG”, a déclaré le secrétaire général de la FESABAG.

Abdoulaye Sow promet de consolider les acquis et de relever les nombreux défis. Ses priorités : organiser des formations, faire la sensibilisation, protéger et défendre les entreprises, démarrer les négociations de 2023, créer une plateforme au niveau de l'assurance pour les négociations collectives et mettre en place la convention collective des institutions de microfinance de Guinée.

Au nom du gouverneur de la banque centrale de la République de Guinée, le 1er vice-gouverneur a promis au bureau exécutif de la FESABAG l'accompagnement de son institution.

“Nous invitons au nouveau bureau d'œuvrer au renforcement de la confiance entre les partenaires sociaux. Nous comptons sur eux pour promouvoir l'esprit de paix et de dialogue responsable. Je voudrais aussi rassurer l'ensemble des travailleuses et travailleurs du système financier guinéen de la totale disponibilité de la banque centrale à toujours être à l'écoute de leur préoccupation. Nous nous tenons à vos côtés dans la réalisation de vos objectifs. Nous vous encourageons à veiller à l'amélioration des conditions de vie des travailleurs mais aussi à garantir un système financier décisif”, lancé Mamadou Madjou Sow.

Le bureau exécutif de la FESABAG est composé de 29 membres. Les adjoints de M. Sow sont Hadja Alama Condé 1ère secrétaire générale adjointe, Abdoul Ghadiri Diallo, deuxième secrétaire général adjoint et Issiagha Bah élu au poste de trésorier.

