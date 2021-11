Souleymane Bah : "Je m’emploierai à faire rayonner ce Département..."

CONAKRY-Nommé mercredi 24 novembre 21 au poste de Secrétaire Général du ministère de l’information et de la communication, Souleymane Bah, plus connu sous le nom de Soulay Thiâ'nguel, a été installé dans ses fonctions ce jeudi. L’évènement a réuni à la Villa V du palais Mohamed V un gotha de personnalités issu du monde de la presse, de la culture et de la politique. A 48 ans, ce Docteur en communication et licencié en journalisme entame une nouvelle mission.

Mesurant l’immensité de la tâche que lui a confié le colonel Mamadi Doumbouya qu’il a remercié de passage dans son discours, M. Bah a promis d’honorer en toute humilité et en toute modestie la confiance placée en lui. Le prix Rfi Théâtre 2020 assure qu’il va suivre le contenu de la feuille de route que madame la ministre de son département de tutelle va lui confier.

« Je suis là pour apporter ma modeste contribution à l’atteinte de cet objectif. C’est ma seule vocation à cette place. C’est-à-dire m’employer à faire rayonner ce département sous votre impulsion madame la ministre. Je sais que les défis sont nombreux, mais je n’ai pas de doute que vos compétences, votre personnalité et votre sens du devoir patriotique feront en sorte que le président de la transition soit fier du choix qu’il a porté sur vous », déclaré le Secrétaire Général du ministère de l’Information et de la Communication.

Dans son discours, Rose Pola Pricemou a indiqué le choix porté sur le nouveau Secrétaire Général n’est pas un fruit du hasard. Ce choix a été guidé par le mérite et la compétence, a-t-elle précisé.

« Le choix n’est pas tombé sur vous M. le Secrétaire général entrant, par hasard. C’est de par vos compétences et tout ce que tout le monde reconnait en vous : le courage, la créativité, la volonté d’apporter des changements », a-t-elle indiqué.

A suivre…

Oumar Bady Diallo

Pour Africaguinee.com