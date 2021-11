Présidentielle gambienne : Essa Fall, l'autre adversaire d'Adama Barrow…

BANJUL-En Gambie, a une semaine de la présidentielle du 04 décembre, les candidats en lice continuent de regagner la capitale après avoir été en contact des populations des villes provinciales. Après le président sortant, Adama Barrow, Essa Mbaye Fall, candidat indépendant avec comme slogan de campagne « Pour un Gambie Meilleure », a fait son retour à Banjul où il a été accueilli par une foule de partisans en liesse.

Cet adversaire de Adama Barrow a traversé la ville de Serekunda, en provenance des régions pour rejoindre son domicile privé à Keur Serigne. Ses partisans, animés d’une détermination ont bravé la nuit pour l’attendre à cœur ouvert aux abords de la principale route qui mène à Banjul. Essa Mbaye Fall très populaire au sein de la couche juvénile a fait son entrée dans la capitale tard dans la nuit du mercredi. Le candidat de la jeunesse comme on l’appelle, a bénéficié d’un accueil chaleureux de la part de ses militants déterminés à le faire élire à la tête de la petite Gambie qui a une superficie de 11 000km2.

« Nous voulons quelqu'un qui est intellectuellement capable et engagé à aider ce pays, voilà pourquoi nous sommes là. Essa Fall est de la nouvelle génération, bien instruit. Il est partout à travers le monde et il connaît bien le peuple gambien, nos difficultés également. Il a dirigé la commission vérité, réconciliation et réparations. Nous savons pertinemment qu’il fera l’affaire de ce pays et il sera certainement le prochain président de la Gambie. Pour la jeunesse, nous avons besoin de l’emploi parce que quand tu es d’un pays, il faut que tu sois à même d’apporter ta contribution à l‘édification de ce pays. Nous voyons cela en Essa Fall, parce qu’il a tout abandonné pour revenir au pays, voilà ce qui nous motive à le suivre », justifie Adjidiatou Jallow, partisane de Essa Fall.

Mohamed Lamine Manet, se dit convaincu que cet ancien avocat est l’homme de la solution, de l’équilibre social, de la justice et de l’égalité des chances en Gambie. Essa Fall doit sa popularité notamment au sein de la jeunesse de son pays, de par son audace. Sous la dictature, il avait démissionné d’un poste que Yaya Jammeh lui avait confié, pour ne pas cautionner les violations des droits humains dans le pays.

Depuis Banjul, Alpha Ousmane Bah (AOB)

Pour Africaguinee.com