Guinée : l’ONU accentue la pression sur la junte...

DAKAR-Les Nations-Unies observent de près la situation politique en Guinée, alors que près de trois mois après le coup d’Etat qui a renversé Alpha Condé, la junte n’a proposé aucun calendrier sur la durée de la transition.

Mamadi Doumbouya renvoie cette « patate chaude » au Conseil National de Transition (CNT), un organe qui n’est pas encore mis en place.

Pendant ce temps, la communauté internationale « perd » patience et exige une réponse claire de la part de la junte, qui, manifestement n’est pas du tout pressé.

« Nous disons qu’il faut qu’ils (les autorités guinéennes, ndlr) proposent quelque chose. S’ils ne sont pas d’accord avec les six mois (proposés par la CEDEAO), qu’ils disent quel est le délai qu’il leur faut. Et nous disons par délai raisonnable, un délai consensuel entre la Cédéao et les autorités de la transition de la Guinée », a indiqué sur Rfi le représentant spécial du secrétaire général de l’ONU pour l’Afrique de l’Ouest et le Sahel, basé à Dakar.

En déplacement en Guinée le 11 novembre dernier, où il avait lancé une caravane sur la cohésion nationale à N’Zérékoré, Mahamat Saleh Annadif avait déclaré que les Nations-Unies se sont engagées à accompagner la transition afin qu’elle soit apaisée pour aboutir à des élections acceptées par tous les Guinéens. Il maintient toutefois la pression, demandant un chronogramme à la junte.

« J’ai toujours dit qu’un coup d’État, c’est déjà violer les principes constitutionnels. Et la moindre des choses c’est de proposer un chronogramme, mais de ne pas rester sans rien dire », indique le diplomate onusien.

A suivre…

