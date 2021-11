Barreau de Guinée : de nouveaux avocats prêtent serment...

CONAKRY-Les admis au concours d'accès à la profession d'avocats 2021 ont officiellement prêté serment ce vendredi 26 novembre 2021, devant le président de la Cour d'appel de Conakry.

Maitres Elvis Ouokpan DORE, Fadama OULARE, Cécé Mathias LOUA, Alpha Oumar KOULIBALY, Laurent DIAWARA, Bamba CAMARA, Adama SOUARE et Oumou Djiba CONDE vont rejoindre le barreau guinéen en tant que nouveaux avocats stagiaires.

Ces avocats ont juré de remplir dignement et loyalement leur mission en veillant au respect strict de l’Ordre et de ne jamais s'écarter du respect dû aux Cours et Tribunaux.

« Sachez-le, la violation de son Serment par l'Avocat est sanctionnée disciplinairement et, parfois, pénalement. L'Avocat doit accomplir sa profession et vivre avec des valeurs que sont la dignité, la conscience, l'indépendance, la probité et l'humanité", a indiqué maitre Djibril Kouyaté, le Bâtonnier de l’ordre, s’adressant à ces nouveaux avocats.

Le Procureur Général de la Cour d'appel de Conakry M. Falou Doumbouya a invité ces avocats stagiaires à exercer leur profession avec beaucoup plus d'humilité.

" Vous qui portez aujourd'hui votre robe en tant qu'avocats stagiaires inscrits au barreau de Guinée, vous vous transformerez pour devenir avocat de ce barreau. Ce serment vous fait entrer dans une entité qui se caractérise de par son indépendance et qui vous fera cheminer sur des routes inconnues mais exaltantes", a déclaré M. Fallou Doumbouya.

M. Seydou Keita, premier président de la Cour d'Appel a invité ces avocats stagiaires à être respectueux envers les magistrats et greffes qui seront prochainement leurs collaborateurs.

"Au cours de votre stage, vous découvriez les missions des magistrats et des greffiers. C’est des interlocuteurs privilégiés des avocats dans leur profession. La considération et le respect doivent guider les relations qui vous aurez avec les magistrats", a déclaré le magistrat.

Siddy Koundara Diallo

Pour Africaguinee.com

