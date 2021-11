Assassinat de l'imam de Bamba Missidé à Mali : Où en est l'enquête ?

MALI-Dans la soirée du mercredi 24 novembre 2021, le grand imam de la mosquée du district de Bamba Missidé, sous-préfecture de Dougountounni, préfecture de Mali, a été assassiné dans son champ. La victime, Thierno Abdoulaye Diallo est un octogénaire, marié à trois femmes, père de 16 enfants. Il aurait succombé suite à des coups qu’il a reçus. Sa famille déplore la lenteur des enquêtes pour retrouver l'auteur de ce crime odieux.

« Les enquêtes sont ouvertes depuis le jour de son décès. On a appelé les autorités sécuritaires de Dougountounni qui se sont rendus sur les lieux du crime pour constater. On nous a rendu le corps, l’imam a été inhumé hier à 16 heures à Bamba Missidé. Le jour de son assassinat, il était avec son fils au champ. Après la prière de 19 heures, il a dit à ce dernier de partir chercher leur dîner.

Le jeune est aller chercher le manger. A son retour dès qu'il a posé le repas, il a aperçu une personne en train de fuir. Aussitôt, il s'est mis à appeler son père sans succès. Ensuite, il s'est mis à sa recherche jusqu'à ce qu'il découvre le corps de ce dernier derrière un rocher. Il a couru directement chez sa mère au village en criant que son père a été assassiné. On s'est rassemblé tous pour venir sur les lieux. Depuis lors, l'enquête se poursuit mais on ne trouve aucune trace du suspect d'abord. On est là à attendre, mais personne n'est arrêté », déplore Alpha Sakoni Diallo jeune frère de la victime.

Interrogé, le commandant Toppou qui continue les enquêtes est revenu sur les circonstances dans lesquelles, il a découvert le corps de l’imam. Il confie avoir identifié deux suspects.

« Je suis venu avant hier nuit, j'ai fait mes constats. J'ai eu à rendre compte à mes chefs hiérarchiques. Ce qu’on peut dire, c’est qu’il a été tué, ce n’est pas une mort naturelle. J'ai son fils qui est avec moi, il a vu un individu qui partait la nuit avec une corde. Jusqu’à présent je suis sur le terrain. Son premier fils est considéré comme suspect, je continue les enquêtes », explique le commandant de la gendarmerie de Dougountounni.

A suivre...

Depuis Labé, Thierno Oumar Tounkara

Pour Africaguinee.com