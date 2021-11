Kamsar : La Compagnie des Bauxites Guinée « CBG » célèbre la journée mondiale des oiseaux migrateurs

KAMSAR-La Compagnie des Bauxites de Guinée (CBG) a célébré en différé, ce jeudi 25 novembre 2021, la journée mondiale des oiseaux migrateurs (JMOM) dont le thème est « Chantez, Volez, Planez comme des oiseaux ».

Conformément à ses engagements et sa philosophie d’entreprise citoyenne responsable, la CBG se joint aux autres acteurs de la communauté internationale pour célébrer la Journée mondiale des oiseaux migrateurs dans le but de contribuer à la protection et à la préservation de la biodiversité.

L’objectif de la célébration de cette journée par la CBG est de d’informer et de sensibiliser les employés, les communautés vivant dans et autour de sa concession ainsi que les couches socioprofessionnelles, en vue de contribuer à la protection des oiseaux migrateurs et leurs habitats.

Spécifiquement, il s’agit d’attirer l’attention des travailleurs de la CBG à veiller sur le respect des engagements vis-à-vis de la protection de la biodiversité en général en particulier les oiseaux migrateurs.

Dans son allocution, Guy Debigaré, directeur financier de la CBG, au nom du Directeur Général Souleymane Traoré, a souligné l’importance accordée par la CBG à la protection de l’environnement et à la préservation de la biodiversité.

« Partout où je vais à l'échelle de notre compagnie - certains de mes collaborateurs directs sont là, notamment les directeurs ils peuvent en témoigner- à chaque fois que l'occasion se présente, je l'ai toujours dit, je le répète ici encore aujourd'hui, et je n'insisterai jamais assez, que la meilleure entreprise au monde, particulièrement dans notre industrie - celle de la bauxite, est celle qui est devant et qui excelle dans les procédés de production. C'est-à-dire la santé, la sécurité et le respect des normes environnementales et sociales. Très sincèrement, je pense que le monde est entré dans une dynamique nouvelle : celle de faire du respect et de la promotion des questions environnementales un avantage concurrentiel primordial pour toutes les entreprises. Si vous voulez rester et prospérer longtemps dans votre business, vous avez intérêt d'être excellent sur les questions environnementales et sociales. C'est ce que nous voulons imprimer comme rythme au niveau de la CBG. Au-delà d'un simple respect de normes, nous voulons en faire une culture au niveau de notre compagnie », a déclaré M. Guy Debigaré avant d’ajouter la célébration de la JMOM fait partie des événements favoris de la CBG.

« Je dois vous dire que cette occasion qui nous réunit ici aujourd’hui- la célébration de la Journée Mondiale des Oiseaux Migrateurs- fait partie de mes évènements favoris. Naturellement, j’aime l'Environnement, et par-ricochet tout ce qui concourt à sa promotion, à sa préservation et à sa protection. Comme beaucoup d’entre vous le savent, c'est la énième fois que nous célébrons cette journée au niveau de la CBG. Grâce à l'engagement et à l'esprit d'initiatives de nos employés notamment ceux en charge de la biodiversité. Je les remercie tous de passage- Johny et l'ensemble de son équipe. Ils font un travail exceptionnel, ils nous rendent fiers et ils méritent notre reconnaissance. Depuis l'année passée, grâce à eux, et donc nous la CBG, la Guinée fait partie aujourd’hui des pays qui sont sur la carte des acteurs mondiaux qui marquent cet évènement. Merci à vous encore une fois, pour l'initiative », a indiqué.

De l’importance des oiseaux migrateurs

Les oiseaux migrateurs jouent un rôle capital dans le maintien et l’équilibre de l’écosystème. Ils contribuent, notamment, à la fertilisation des sols à travers leurs fientes, favorisent la pollinisation des écosystèmes forestiers au cours de leur voyage, annoncent le changement du climat (chaud et froid) et éliminent des insectes ravageurs des cultures et nuisibles à l’homme.

« La biodiversité est partie intégrante de notre environnement. Que ce soit une compagnie, un individu, une famille ou une nation, on est entouré d’abord par l’environnement. Il y a trois catégories d’environnement : l’environnement naturel, l’environnement économique et l’environnement social. Le développement durable ne peut passer que l’équilibre entre ces trois piliers. Donc la biodiversité fait partie de ces trois piliers, c'est important pour une entité comme la CBG d’avoir un programme sur la biodiversité. Nous, on parle de la biodiversité, donc la diversité de la vie et les oiseaux sont une grande partie de cette diversité. Les oiseaux sont aussi un élément de la biodiversité qui lie tous les autres éléments. Donc, aujourd’hui c'est pour célébrer cette internationalité, cette partie transversale de la biodiversité qui sont les oiseaux migrateurs et qui font également la richesse de cette planète terre », a laissé entendre M. Johny Rabenantoandro, responsable de la biodiversité de la CBG.

La célébration de cette journée est très importante pour la CBG. La compagnie dispose d’un programme de biodiversité. Mieux, les développements de toutes les activités de la CBG tiennent en considération la biodiversité, dont les oiseaux migrateurs font partie.

« Les oiseaux font partie de notre environnement et nous sommes aussi l’environnement de ces oiseaux. Donc, la difficulté c’est de rallier toutes les parties prenantes qui ont des interactions avec les oiseaux pour respecter ces oiseaux-là. L’importance de cette journée d'aujourd’hui, c'est aussi de rappeler à toutes les parties prenantes, non seulement, à l’interne de la CBG, c’est-à-dire, les employés de la CBG, la communauté et les autres parties prenantes que ces oiseaux sont importants pour le bien-être et pour la vie de tout un chacun », a précisé M. Johny Rabenantoandro.

Pour la protection et la préservation de la biodiversité, la CBG a établi des relations de partenariat avec l'ONG Guinée écologie.

“ Depuis 2012, Guinée écologie s'active dans la conservation des oiseaux migrateurs. En 2017, nous avons commencé avec la CBG. On a compris que ces oiseaux ont une importance capitale d’où la nécessité de les protéger. Il faut impliquer toutes les parties prenantes à savoir : les communautés, les employés de la CBG, la société civile, afin qu’ils contribuent à la protection de ces oiseaux. Tout ce que je peux donner comme recommandation, c’est d’avoir un comportement responsable envers l'environnement. Ces derniers moments, il y a eu un déséquilibre entre l'être humain et l'écosystème. Donc il faut changer d'opinion, faire une gestion rationnelle de nos ressources naturelles”, a plaidé Roger Doré.

En guise d'approche de conservation des oiseaux migrateurs dans sa concession, la CBG a pris des initiatives dont entre autres : mener des séances d’informations et sensibiliser dans et aux alentours de la concession de la CBG, porter à la connaissance des employés et les communautés riveraines les images des oiseaux migrateurs rencontrés dans la concession de la CBG, éviter ou minimiser toute activité des employés de la CBG qui pourrait porter préjudice à la survie des oiseaux migrateurs.

A noter que la célébration en différé de la journée mondiale des oiseaux migrateurs (JMOM) se poursuivra samedi 27 novembre dans la sous-préfecture de Boulléré avec les communautés.

Abdoul Malick Diallo

Pour Africaguinee.com

Tel : (00224) 669 91 93 06