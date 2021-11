Guinée : Voici l’intégralité de la liste des fonctionnaires envoyés à la retraite…

CONAKRY-En Guinée, 6.300 fonctionnaires feront valoir leur droit à la retraite à compter du 31 décembre 2021. Ces fonctionnaires et contractuels désignés sont issus de divers Cadres Uniques et Corps, en service dans les différents Départements, Gouvernorats, Préfectures et Communes. Ils ont atteint la limite d'âge de leur hiérarchie ou catégorie. Découvrez ci-dessous l’intégralité de la liste en cliquant sur le fichier PDF en attaché.