Guinée : Découvrez le riche parcours de Souleymane Bah "Thiâ'nguel"…

Docteur en communication et licencié en journalisme, Souleymane Bah Thiâ'nguel totalise une vingtaine d’années d’expérience dans la conception et la mise en œuvre de stratégies de communication, dans le management d'équipe, la direction de projets de, communication et dans la conception et l’exécution de modules de formation.

Le nouveau Secrétaire général du ministère de l’information et de la communication dispose de grandes compétences en recherche, analyse et synthèse.

Journaliste chroniqueur pour plusieurs médias, homme de culture depuis ces trente dernières années, metteur en scène et auteur lauréat du Prix RFI Théâtre 2020 et de nombreuses bourses en France, a d'excellentes capacités rédactionnelles et orales. Découvrez ci-dessous le riche parcours de Soulay Thiâ'nguel.