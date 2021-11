Guinée : le RPG arc-en-ciel "préoccupé" par le sort d'Alpha Condé...

CONAKRY- Le RPG arc-en-ciel reste toujours vivement préoccupé par le sort du président déchu Alpha Condé. L’ancien parti au pouvoir réclame la libération de l’ex président, bien que ses marges manœuvres soient très minces.

"La libération du président Alpha Condé reste la préoccupation majeure de tous les militants et responsables du RPG et de ses alliés », assure Sékou Souapé Kourouma, un des responsables de l’ancien parti présidentiel.

Alpha Condé a été renversé le 5 septembre dernier par Mamadi Doumbouya, après 11 ans de règne. Depuis sa chute il est toujours dans les mains de la junte qui a promis de respecter ses droits. Alors que la mise en place des organes de la transition se poursuit, les dirigeants de son parti promettent de ne pas faire la politique de la chaise vide.

« Il est évident, après les événements du 5 septembre nous avons pris acte mais aussi, nous avons pris la décision de ne pas faire la politique de la chaise vide. Que les militants et responsables comprennent la position du parti parce que c'est suite à la consultation de toutes nos structures que nous entamons ces démarches. Mais en même temps, nous allons conduire le parti, le parti et ses alliés vont prendre part à tout le processus de la transition et aux prochaines élections", a annoncé M. Kourouma.

Affaire à suivre…

Oumar Bady Diallo

Pour Africaguinee.com