Exclusif : Plus de 6 000 fonctionnaires seront mis à la retraite dès ce mercredi…

CONAKRY-Le Gouvernement a décidé de passer à l’action ! Le fichier de la fonction publique connaîtra son premier coup de balai. 6.300 fonctionnaires seront mis à la retraite dès ce mercredi 24 novembre 2021, a appris Africaguinee.com.

Selon nos informations, l’annonce de cette mise à la retraite devrait être faite officiellement par le ministre du Travail et de la Fonction Publique, Julien Yombouno. Il s’agit d’un départ massif inédit, mais au ministère de la fonction publique l’on temporise.

« Le départ cette fois-ci est élevé. Parce que 6000 fonctionnaires, c’est important, mais c’est dans le cadre de la gestion normale des choses », confie à Africaguinee.com notre source.

C’est la première vague d’une série, apprend-on de sources sûres. Des milliers d’autres fonctionnaires vont faire valoir leur droit à la retraite cette année.

Le 12 novembre dernier, le colonel Mamadi Doumbouya avait annoncé que le ministre de la Fonction publique et du travail avait un « grand nettoyage » à faire en ce qui concerne le fichier de la fonction publique. Il précisait à l’époque que cette opération n’est pas une punition.

« On ira à la mise à la retraite de certaines personnes. Pour moi, ce n’est pas une punition mais tout simplement un droit. Et le droit de chacun sera respecté. Pour ce faire on doit donner aussi la chance aux jeunes qui ont besoin de travailler », lançait le président de la Transition.

A suivre…

Africaguinee.com