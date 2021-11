CNT : L'UFDG, le RPG arc-en-ciel, l’UFR…s'apprêtent à déposer une liste commune

CONAKRY- L’alliance politique dirigée par Cellou Dalein Diallo (ANAD), le parti du président déchu Alpha Condé, (RPG arc-en-ciel), le bloc de Dr. Ousmane Kaba (COPED) et la branche politique du FNDC pilotée par Sidya Touré vont déposer une liste commune de leurs candidats au CNT (conseil national de transition).

Après avoir trouvé un accord en début de semaine sur la répartition des quinze représentants réservés à la classe politique, les signataires se sont retrouvés ce mercredi 24 novembre 2021 pour faire les derniers réglages.

La liste commune de leurs candidats sera déposée au Ministre de l'administration du territoire et de la décentralisation ce jeudi 25 novembre 2021, a appris Africaguinee.com. La centralisation des dossiers de candidature se fait à l'université Kofi Anann.

L'annonce a été faite par Dr Ousmane Doré. Au micro d'Africaguinee.com, le leader du MND (Mouvement National pour le Développement) a annoncé qu'une équipe a été constituée pour recevoir puis analyser tous les dossiers des candidats avant le dépôt.

"Nous sommes à l'université Kofi Anan pour recevoir les différentes désignations et les examiner pour s'assurer qu'on ne nous présente pas des candidats qui ne sont pas à la hauteur. On fait cet exercice aujourd'hui, on compile tous les dossiers et demain on sera au ministère pour déposer", a annoncé Dr Ousmane Doré.

Faut-il rappeler que la date limite pour le dépôt des candidatures pour le CNT est prévue ce jeudi 25 novembre 2021.

Affaire à suivre…

Oumar Bady Diallo

Pour Africaguinee.com

Tel : (00224) 666 134 023