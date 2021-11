Simandou: le Consortium SMB Winning engagé à tenir ses promesses…

CONAKRY-Reçus en audience ce mardi 23 novembre 2021 par le Premier ministre guinéen, des dirigeants du Consortium SMB Winning -concessionnaire du projet Simandou 1 et 2-, ont réitéré ce jour leur engagement à terminer la construction du chemin de fer, long de plus de 600 Km, en 2024.

Sun Xhiushun, le coordinateur général du Consortium SMB Winning, actionnaire majoritaire du projet de développement du minerai de fer des blocs 1 et 2 Simandou, a annoncé à cette occasion la mobilisation des ressources financières et la finalisation des études de faisabilité pour accélérer la réalisation des infrastructures d'évacuation de ce minerai de classe mondiale.

Le PDG de SMB (Société minière de Boké), Fadi Wazni, et promoteur associé du projet, a indiqué qu'il était important pour le consortium Simandou de présenter au chef de Gouvernement l’état d’avancement du projet.

''Le consortium rassure de sa volonté à respecter le calendrier pour terminer la construction du chemin de fer d’ici fin 2024 et aboutir à un début de production commerciale en 2025'', a-t-il déclaré.

La rencontre s’est tenue en présence du ministre des Mines et de la Géologie, Moussa Magassouba. Étaient également présents M. Frédéric Bouzigues et M. Ismael Diakité, respectivement Directeur Général et Directeur Général Adjoint de la SMB (Société minière de Boké).

«Nous sommes à un moment où il faut que la Guinée profite des richesses créées dans les mines», a indiqué pour sa part le Premier ministre, Mohamed Béavogui invitant la SMB « a joué un partenariat stratégique vrai ».

Le projet Winning Consortium Simandou (WCS) porte sur un investissement pour toutes les phases estimé à 15 milliards de dollars US pour la mine, les infrastructures et les coûts associés, auxquels s'ajoute 1 milliard Usd pour la construction d'une aciérie.

Le projet Simandou prévoit également la construction d’un chemin de fer, long de plus de 600 Km, reliant le port de Morebayah situé dans la préfecture de Forécariah à la zone minière des blocs 1&2 de Simandou dans la préfecture de Kérouané.

A suivre...

Abdoul Malick Diallo

Pour Africaguinee.com

Tel : (00224) 669 91 93 06