Paris-New-York : Cellou invité prestige de deux rencontres de haut niveau...

CONAKRY- L’agenda de Cellou Dalein Diallo sera très chargé en ce fin novembre ! Le président de l'Ufdg est invité prestige de deux rencontres de haut niveau au niveau international, a appris Africaguinee.com.

L’ancien premier ministre guinéen est invité à la 14ème rencontre Europe-Afrique sur le thème « Agenda 2063: In Search of an African Business Model» qui se tiendra du 25 au 27 novembre 2021 à Annecy. Organisé par l'Institut Aspen France, la 14e rencontre Europe-Afrique réunira des décideurs économiques et politiques africains et européens pour discuter des moyens de renforcer leur coopération et de réfléchir ensemble aux nombreux sujets d'intérêt commun.

Après la France, Cellou Dalein Diallo est attendu à New-York. Où il est « invité d’honneur à la 4ème édition de la prestigieuse cérémonie de remise de distinctions des « African Lsadership Awards », le 27 novembre 2021 au Yale Club à New York sous l'égide du Mouvement des Entreprises du Sénégal – MEDS.

L’événement est placé sous le haut parrainage du président Macky Sall, le président du Sénégal. « Elle récompense les illustres personnalités qui se sont distinguées en Afrique et dans la diaspora, dans divers domaines tels que l'économie, les finances, la politique, la bonne gouvernance, la science, la justice, la culture, les TIC, entre autres ».

A suivre...

Abdoul Malick Diallo

Pour Africaguinee.com

Tél. : (00224) 669 91 93 06