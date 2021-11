Katala 224 : les lauréats de la 5ème édition célébrés lors d’une cérémonie de prestige

CONAKRY- L'agence de communication More & More, a dévoilé samedi 20 novembre lors d'une soirée prestige, les noms des lauréats de la cinquième édition KATALA 224.

Cette cérémonie de distinction des modèles de réussite guinéens, a connu la présence d'importantes personnalités dont l'ambassadeur d'Espagne en Guinée, ainsi que l’honorable Zenab Camara, mentor de l’édition.

Au total, 21 personnes qui font bouger la Guinée dans leur domaine respectif étaient nominés au compte de cette édition pour conquérir le « graal ». Les candidats viennent du secteur privé et du public, de l’innovation, de l’informel, de l’entreprise, du secteur culturel et du management.

Au terme des travaux des membres du jury, sept (7) ont été couronnés lauréats de l’édition 2021 Katala 224. Ce sont :

Marie Madeleine Koundouno, catégorie secteur privée,

Ibrahima Mangué Camara, catégorie innovation,

Alpha Oumar Condé, catégorie publique,

Bountouraby Soumah, catégorie informelle,

Ester Koly Zoumanigui, catégorie entreprise,

Boubacar Dansoko, catégorie Management et

Ansoumane Djessira Condé, catégorie culturelle.

Ces lauréats ainsi que tous les nominés rejoignent désormais la grande famille KATALA. L’objectif de cette distinction est d’encourager les efforts et d’élever les ambitions de la communauté travailleuse de la Guinée.

"Il y a cinq ans, l’agence More and More initiait le projet KATALA dans le but d’encourager les efforts et d’élever les ambitions de la communauté travailleuse de la Guinée. Aujourd’hui, force est de constater qu’en activant ce circuit de récompense du travail individuel des uns et des autres, KATALA contribue fortement à la production de dopamine pour cette Guinée travailleuse. Après une édition spéciale dédiée aux COVID HEROS en 2020, KATALA 224 renoue avec son traditionnel concept, mettre en lumière des modèles de réussite de l’informel au formel, du privé au public en passant par la culture », a déclaré dans son discours, Mme HABA ELISE KOIVOGUI, Directrice Associée de l’agence initiatrice de l’évènement ‘’KATALA 224.

Cette 5ème édition a un caractère spécial. Elle célèbre un nouveau type de KATALA. Des KATALA qui avec ou sans capital, avec ou sans diplômes, avec ou sans relations, créent des emplois et les préservent. Les nominés de cette édition viennent des quatre régions naturelles de la Guinée.

KATALA 224 par tradition, met un accent particulier sur ces hommes et femmes qui créent massivement des emplois, qui se démarquent dans la construction citoyenne, dans l’innovation ou encore dans la vente de l’image d’une Guinée qui mûrit.

Pour cette édition, l'honneur est revenu à l'honorable Zeinab Camara d'être la mentor KATALA 2021. Dans son discours de circonstance, la députée de la neuvième législature n'a pas manqué d'apprécier la qualité et le sérieux que caractérisent la soirée KATALA. Elle a proposé la mise en place d'un accompagnement financier aux lauréats dans le but de les aider dans leurs projets.

"Lors de nos échanges précédents, j’ai su mesurer la qualité remarquable de leader et de manager professionnel que représente les katala’s de cette année" a-t-elle entamé.

Cependant ajoute la députée, "il ressort de notre entretien que les points les plus importants pour garantir la montée en puissance de vos initiatives demeure à la fois l’obtention de financement et d’une main d’œuvre qualifiée et compétitive.

Le manque de financement et de ressources humaines qualifiées pour vos projets professionnels impacte négativement l’atteinte de vos objectifs à court, moyen et long terme. C’est pourquoi, je m’engage à me mettre entièrement à votre disposition pour vous accompagner pour qu’ensemble nous puissions parvenir à l’obtention d’appuis financiers innovants pour accompagner les projets KALATA" a promis honorable Zeinab Camara.

Les lauréats de cette édition n'ont pas manqué de mots pour remercier les responsables de KATALA 224, la structure organisatrice. Doyen Ansoumane Djessira Condé, animateur culturel et directeur des programmes de la RTG est lauréat dans la catégorie culturelle.

« Je suis content, très heureux d’avoir cette reconnaissance. Comme je l’ai toujours dit, je ne travaille pas pour avoir des trophées, je ne travaille pas pour être le meilleur en quoi que ce soit, moi j’ai une flamme en moi, une passion que je partage avec tout le monde dans le travail et en dehors du travail, c’est le plus important. Aujourd’hui, je suis très heureux de recevoir ce prix parce qu’à chaque fois que je regarderai ça, je me dirai que mon travail est récompensé, l’amour que je donne est récompensé », s’est réjoui M. Condé

En plus de la distinction, KATALA 224 a remis un chèque de cinq millions de francs guinéens à SOS Guinée. Selon la Directrice Associée de l’agence initiatrice de l’évènement ‘’KATALA 224, à partir l'année prochaine, KATALA connaitra la participation de Modèles de réussite de la sous-région. Car en vrai, dit-elle, la réussite guinéenne ne devrait pas être dissociée de la réussite sous régionale.

Siddy Koundara Diallo

Pour Africaguinee.com

Tel : (00224) 655 311 114