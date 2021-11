1xBet - votre bookmaker premium

1xBet est le leader de l'industrie mondiale des paris, avec lequel des millions de personnes jouent et gagnent de l'argent chaque jour. La marque a fait irruption dans le monde des paris en 2007 et est rapidement devenue un créateur de tendances. Depuis 2012, le bookmaker a commencé à travailler en ligne, et en 2021, une version lite du site a également été lancée.

1xBet s'est imposé comme une société de paris de premier plan grâce à l'amélioration constante de ses produits et à ses offres exclusives pour les joueurs. Pour ces efforts, le bookmaker reçoit régulièrement des prix prestigieux en matière de paris. La marque a notamment remporté des victoires dans les catégories "Meilleure innovation de produit d'affiliation" (2019) et "Opérateur esport de l'année" (2020) de SBC. En outre, pendant deux années consécutives, 1xBet a été honoré par l'IGA - en tant que "Plateforme de paris sportifs de l'année" en 2020 et en tant que "Casino en direct" l'année suivante.

Grâce à son service de haute qualité et à son développement constant, 1xBet est choisi chaque jour par des parieurs du monde entier. De plus, 1xBet sélectionne les meilleurs lorsqu'il s'agit de sponsoriser des clubs et des tournois : FC Barcelona, La Liga espagnole, Serie A italienne et bien d'autres.

1xBet ne se contente pas de soutenir des équipes et des tournois célèbres, mais adopte également une approche innovante, créant des tendances dans l'industrie des paris. Par exemple, grâce à sa collaboration avec des organisations telles que l'ESL et WePlay, les fans d'esports se voient proposer un large éventail d'options de paris sur diverses disciplines populaires.

1xBet possède une licence internationale obtenue à Curaçao, un centre de certification des jeux d'argent reconnu. À l'heure actuelle, la société opère dans plus de 50 pays dans le monde, étendant constamment son influence et poursuivant son expansion mondiale.

Découvrez ci-dessous les avantages d'une marque mondiale qui lui permettent de se démarquer de la concurrence :

Les paris sportifs

1xBet est une marque mondialement connue qui est choisie par des millions de personnes chaque jour.

Les joueurs apprécient 1xBet en raison des avantages suivants :

# Cotes élevées

1xBet offre des cotes accrues sur de nombreux marchés, ce qui vous permet de compter sur des gains plus importants.

# Large sélection de marchés

Les utilisateurs ont accès à des paris sur des milliers d'événements dans plus de 60 sports à des cotes élevées - du football et du tennis au speedway et au pesäpallo, ainsi que sur la politique, le show-business, la science et l'économie.

# Des paris rapides et faciles

1xBet utilise des technologies modernes pour que les joueurs ne perdent pas une seconde et puissent parier au bon moment. L'entreprise permet aux clients de tirer le meilleur parti des paris effectués aussi bien avant les matchs qu'en mode direct.

# Une variété de retransmissions en direct

1xBet dispose d'une section distincte dédiée aux retransmissions en direct. Ici, les joueurs ont à leur disposition une large sélection d'événements sportifs qui peuvent être regardés en direct.

# Des solutions innovantes

1xBet met constamment en œuvre les technologies les plus modernes. Le bookmaker lance des tendances dans toutes les directions : une version allégée du site, des applications rapides, des statistiques avancées, des sports exotiques en ligne !

Des bonus et des promotions réguliers

Les joueurs de 1xBet peuvent toujours augmenter leurs gains, utiliser des bonus et participer à diverses promotions de la société. Immédiatement après l'inscription, 1xBet offre aux joueurs un bonus allant jusqu'à 200% sur leur premier dépôt - le montant peut atteindre jusqu'à 200 dollars.

La société donne également accès à d'autres offres populaires. Parmi elles : des paris sans risque sur les événements les plus importants du sport mondial, des bonus d'anniversaire, du cashback, des promotions pour des événements sportifs importants avec des prix sous forme de smartphones haut de gamme, de voitures de luxe et de voyages dans les meilleures stations balnéaires du monde !

Une liste complète des offres actuelles du bookmaker peut toujours être trouvée dans la section Promo du site Web. Alors allez-y et choisissez l'option qui vous convient le mieux !

La sécurité avant tout

La protection des données personnelles de ses utilisateurs est une priorité absolue pour l'équipe de cybersécurité de 1xBet.

La protection s'étend au site officiel de l'entreprise, aux applications mobiles, ainsi qu'à toutes les données et informations financières du compte personnel de chaque joueur. Grâce à des protocoles de cryptage avancés et à une authentification à deux facteurs, la société assure la sécurité des données de ses joueurs, prévenant ainsi la fraude et le vol.

Une application mobile de qualité

Téléchargez l'application mobile 1xBet pour iOS ou Android. Parmi les principaux avantages de l'appli 1xBet : une grande rapidité, le processus de pari le plus pratique et un retrait facile des fonds à tout moment et en tout lieu.

Chaque jour, il y a de plus en plus d'utilisateurs de l'appli car avec 1xBet, les propriétaires de smartphones bénéficient de :

# De l'accès aux cotes partout dans le monde et à tout moment opportun ;

# Des mises à jour et des informations sur les événements sportifs via des notifications push ;

# Du visionnage des retransmissions en direct - plus de 10 000 événements par mois.

Inscription instantanée

Vous pouvez vous inscrire sur 1xBet en quelques secondes seulement. Tout cela grâce à la possibilité de créer instantanément un compte en un clic. Vous pouvez également vous inscrire par numéro de téléphone, par e-mail, en utilisant les réseaux sociaux, ainsi que les messageries instantanées. Pas de formulaires longs et fastidieux - tout est aussi rapide, pratique et sûr que possible !

Dépôt et retrait rapides de fonds

Vous pouvez réapprovisionner votre compte partout dans le monde en utilisant plus de 250 systèmes de paiement. En outre, les joueurs peuvent utiliser la devise de leur choix, y compris les crypto-monnaies. Par exemple, 1xBet offre la possibilité de placer des paris en utilisant plus de 20 crypto-monnaies, parmi lesquelles les plus populaires sont le Bitcoin, l'Ethereum et le Litecoin.

Assistance 24h/24 et 7j/7

Le service d'assistance de 1xBet fonctionne 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, et vous pouvez poser une question dans un chat en ligne spécial dans plus de 30 langues. Pour obtenir les informations qui vous intéressent, vous pouvez également appeler le numéro de téléphone indiqué sur le site Web de 1xBet, commander un appel ou envoyer un message à l'adresse électronique. En outre, les employés de la société sont toujours heureux de répondre à vos questions.

1xBet est votre premier choix

Quatorze ans après sa création, 1xBet est devenu une grande histoire à succès. La meilleure confirmation en est ses victoires constantes aux prix mondiaux les plus prestigieux, ainsi que sa coopération avec des marques et des célébrités de haut niveau.

1xBet établit de nouvelles normes dans le secteur, en offrant aux joueurs un large éventail de paris, un confort maximal pour gagner et un service de premier ordre. Alors inscrivez-vous à 1xBet maintenant - et gagnez avec le meilleur bookmaker !