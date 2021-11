Guinée : des tractations en coulisse pour rapprocher l’UFDG, le RPG arc-en-ciel et cie...

CONAKRY-Se dirige-t-on vers un rapprochement entre le RPG arc-en-ciel et ses anciens rivaux ? Rien n’est moins sûr ! La démarche peut paraître surréaliste. Pourtant elle est bien en cours.

Alors que les tractations se poursuivent pour trouver un consensus pour le choix des 15 représentants des partis politiques au sein du CNT, Dr. Ousmane Doré vient de se fixer la délicate mission de rassembler la classe politique dans son ensemble.

La mission peut sembler impossible quant on sait jusqu’à quel point les rivalités existent entre l’ancien parti au pouvoir et son ancienne opposition. Mais Dr. Ousmane Doré reste optimiste quant à son aboutissement. L'ancien candidat à la l'élection présidentielle d’octobre 2020 continue de sillonner les QG des différentes coalition politiques pour essayer de réunir tout le monde autour d’un front commun.

« Nous sommes dans le même bateau », disait-il mercredi dernier après une réunion avec certains acteurs de la classe politique. Interrogé ce samedi 20 novembre, il a déclaré que les démarches se poursuivent.

"Je suis dans les démarches, je viens comme ça chez El hadj Cellou Dalein Diallo et Elhadj Mamadou Sylla. Donc, on est là-dessus. On aura une autre réunion qui nous permettra d'examiner les premières propositions. La démarche est en cours", a confié Dr. Ousmane Doré.

Il précise que son initiative ne se limite pas là. Il compte aussi « embarquer » le RPG arc en ciel dans ce projet de rassemblement et de réunification de la classe politique qui devra aboutir à la création des forces politiques et des forces vives de la nation. Par cette démarche, la classe politique veut être un organe consultatif incontournable de la transition. Un nom consensuel sera trouvé, a-t-on appris.

"Il faut que je finisse le tour parce que dois aller au RPG arc-en-ciel. Dès que je finirai le tour et que j'aurai une idée des rapprochements, la rencontre aura lieu probablement à partir de lundi parce qu'il faut donner le temps aux gens de réfléchir sur les propositions", a précisé Dr. Ousmane Doré.

Oumar Bady Diallo

Pour Africaguinee.com

