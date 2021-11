Guinée : Alpha Condé et deux de ses anciens ministres sur la sellette…

CONAKRY-Alors que son sort n’est toujours pas décidé, Alpha Condé ainsi que certains de ses anciens ministres et conseillers sont sur la sellette. L’ancien président toujours retenu par junte vient d’être cité dans une liste compromettante liée à son lourd héritage.

En effet le collectif des victimes des casses de Kaporo-Rails, Kipé 2 et Dimesse en 2019 a vendredi 19 novembre publié une liste provisoire « des auteurs et complices des démolitions de leurs habitations » il y a environs trois ans. Une opération qualifiée par Human Rigth Watch comme une grave violation des droits humains.

Dans cette liste le nom de l’ancien président de la République renversé le 05 septembre est cité en tête. Alpha Condé n’est pas le seul. Son ancien Ministre de la Ville et de l’Aménagement du Territoire, Ibrahima Kourouma, Maitre Mory Doumbouya Ancien agent judiciaire de l’Etat, ancien Ministre de la justice font également partie de cette liste.

Chez les conseillers de l’ex président, il y a un guinéen et quatre étrangers dont des hommes d’affaires. Il s’agit de Alpha Ousmane Diallo ex Ministre de l’Urbanisme et de l’habitat en 1998 et ancien conseiller d’Alpha Condé et Ahoua Don Mello, Pierre Christian Mosis, Mory Diané, Patrice Goue tous les quatre de nationalité ivoirienne. La liste n’est pas exhaustive. D’autres noms pourraient publiés dans les semaines à venir.

A suivre…

Africaguinee.com