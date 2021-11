Boké : UMS poursuit son plan de rénovation et d’équipement des écoles élémentaires

BOKE-La Société UMS (United Mining Supply), à travers la Fondation Wazni continue d’exécuter son plan de rénovation et d’équipement des écoles élémentaires de la commune urbaine de Boké. Un ambitieux projet entamé en décembre 2020.

Après les écoles primaires Koffia, Général Lansana Conté, Baralandé, Dibia, UMS a inauguré ce samedi 20 novembre 2021, l’école primaire de Tamaranssy entièrement rénovée et équipée. La cérémonie de remise officielle de ce nouveau joyau s’est déroulée en présence du directeur préfectoral adjoint de l’éducation de Boké, de certains cadres de la préfecture, de représentants de UMS, des élus locaux ainsi que des populations bénéficiaires fortement mobilisées pour la circonstance.

Ce projet d'équipement et de rénovation des infrastructures scolaires de la commune urbaine de Boké est parti d'un constat alarmant quant à l’état de vétusté dans lequel ces établissements d’enseignement se trouvaient.

Les travaux de rénovation et d’équipement de l’école primaire de Tamaranssy ont duré 3 semaines. Ils ont notamment consisté à refaire la toiture, construire des blocs de latrines et reconstruire le bâtiment principal qui était dans un état piteux. Toutes les portes et fenêtres ont été changées. L’école a été équipée de table-bancs ainsi que des mobiliers de bureau neufs. Bref c’est une infrastructure flambant-neuve qui a été remise aujourd’hui aux autorités préfectorales et communales de Boké. Cerise sur le gâteau. La Fondation Wazni a offert des fournitures scolaires aux apprenants pour alléger le fardeau des parents d'élèves et encadreurs pédagogiques.

Pour la réhabilitation de l'école primaire de Tamaransy qui compte un effectif total de 142 élèves dont 68 filles encadrés par quatre (04) enseignants dont 2 femmes, la Direction générale de la société UMS a débloqué une enveloppe financière de 193 millions de francs guinéens.

C'est un grand ouf de soulagement pour les autorités de l'éducation mais surtout pour les enfants en âge d'aller à l'école, qui sont les principaux bénéficiaires de ce don. Dans son discours de circonstance, le Directeur de l'école primaire de Tamaransy, Kanfory Bangoura a remercié la société UMS et la Fondation Wazni pour ce geste qui va améliorer considérablement l’environnement d’apprentissage des jeunes écoliers.

Tout comme les autres établissements scolaires de la commune urbaine de Boké, cette école créée en l'an 2000, était dans un état de délabrement avancé. Pour changer cette donne, Fadi Wazni à travers sa Fondation éponyme, a engagé une vaste opération de rénovation et d'équipement de toutes les écoles de la commune urbaine de Boké. Onze écoles élémentaires seront touchées par ce projet. C’est dans ce cadre que les écoles primaires Koffia, Général Lansana Conté, Baralandé, Dibia ont été entièrement rénovées et équipées. Tamaransy est la cinquième école touchée par le projet.

Pour le responsable des relations communautaires de la société UMS, Moussa 2 Doumbouya, son institution s’est engagée dans un programme durable. « La fondation Wazni s'est inscrite dans cette dynamique pour créer un environnement d’étude sain aux apprenants. Nous invitons les bénéficiaires à maintenir ce temple du savoir dans un bon état en aidant à l’entretenir. Ça serait une manière d'encourager le donateur qui entend engager les mois à venir, la formation des enseignants de toutes catégories confondues », a-t-il annoncé.

Par cette action de solidarité hautement appréciée, la société UMS et la Fondation Wazni montrent leur attachement au renforcement de la cohabitation pacifique entre elles et les communautés riveraines impactées par leurs activités.

Dans son intervention, Tanou Baldé chargé de la formation continue à la Direction préfectorale de l'éducation (DPE) de Boké, a invité la Fondation Wazni à accélérer le programme de formation continue des encadreurs. Il appelle également à l'étendre sur l'ensemble des écoles de la préfecture. Ce responsable de l’Education de Boké a ailleurs, sollicité auprès de la Fondation Wazni, la réalisation d'une clôture pour sécuriser l'école primaire de Tamaransy et ses élèves.

De son côté, le maire de la Commune urbaine de Boké, honorable Mamadouba Tawel Camara, n’a pas tari d’éloges pour les généreux donateurs. Il a remercié la Fondation Wazni et la société UMS qui, selon lui, font preuve de solidarité, de charité envers la population de Boké, en changeant le visage de ses écoles. Il a appelé les travailleurs de UMS à privilégier le dialogue et le patriotisme pour toutes revendications visant à réclamer une amélioration de leurs conditions de vie et de travail.

Présent à cette cérémonie, le préfet de Boké, Colonel Fodé Aboubacar Sylla a apprécié l'élan de solidarité de la société UMS. Il s'est réjoui du don avant d'inviter les populations Kakandé à soutenir les idéaux de paix, de justice, de progrès et de solidarité prônés par le président de la Transition, Colonel Mamady Doumbouya.

La cérémonie a pris fin par la coupure du cordon inaugural, suivie de prières et bénédictions ainsi que de la remise des cadeaux.

Depuis Boké, Oumar Sory Camara

Pour Africaguinée.com