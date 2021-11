TotalEnergies Marketing Guinée lance la 3ème édition du Challenge startupper

CONAKRY-Après le succès des deux premières éditions, TotalEnergies renouvelle le challenge startupper de l'année dans 32 pays du continent africain. Le lancement de la troisième édition en Guinée a eu lieu ce jeudi 18 novembre lors d'une conférence de presse ténue dans un réceptif hôtelier huppé de la capitale Conakry.

Pour cette édition, le Challenge Startupper de l'année organisé par TotalEnergies soutiendra et récompensera de jeunes entrepreneurs (ses) guinéens (ennes) de 18 à 35 ans ayant un projet de création d'entreprise, ou ayant une startup de moins de trois ans, quelque soit leur domaine d'activité.

Au-delà de l'esprit entrepreneurial, l'édition 3 du Challenge Startupper de l'année réaffirme la volonté de TotalEnergies de soutenir le développement socioéconomique des pays dans lesquels la compagnie est implantée et de contribuer au développement économique et social, à travers un soutien apporté aux entrepreneurs et entrepreneuses les plus innovants, dans la réalisation de leur projet.

La nouveauté pour cette fois-ci, c'est l'attribution d’un prix à une lauréate dénommée « meilleure entrepreneure ». Une initiative qui a pour but d'affirmer et d'encourager l'entrepreneuriat féminin.

Ainsi, pour déterminer les trois vainqueurs de l’édition, un jury composé d'experts, de personnes issues du monde des startups, de responsables d'entreprises, d'acteurs locaux du développement durable et de responsable de TotalEnergies Guinée, est déjà mis en place. Les trois prix à attribuer sont :

Lauréat «meilleur projet de création d'entreprise »; Lauréat «meilleur startup de moins de trois ans » ; Lauréate « meilleure entrepreneure»

Selon le Directeur Financier de TotalEnergies Marketing Guinée, cette initiative a pour objectif de montrer l'encrage de la compagnie sur le continent africain et surtout d'aider les jeunes africains.

“L'intérêt pour nous, c'est de montrer l'encrage de la compagnie sur le continent africain en aidant les jeunes du continent à développer le sens entrepreneurial », a expliqué M. Henri Michel DIONE.

Au-delà de ce Challenge de startupper, TotalEnergies au niveau de son réseau, aide les jeunes africains à devenir entrepreneurs via une activité de gérance de station-service. Pour mettre en œuvre ce programme, la compagnie recrute des jeunes africains d’un certain niveau qu’elle forme. En fonction du mérite et de la compétence, TotalEnergies leur donne la chance d'être des chefs d'entreprise.

« Nous souhaitons une forte participation des jeunes. Ensuite on va développer l'accompagnement. Nous estimons aujourd'hui qu'il faudrait donner un maximum de chance aux jeunes qui ont été primés pour qu'ils réussissent dans leurs projets », ajoute le Directeur Financier de TotalEnergies Marketing Guinée.

L'enjeu d'une telle initiative est de réaffirmer l'engagement de la compagnie auprès des populations africaines et guinéennes en particulier, a souligné pour sa part Bouna SYLLA le responsable du Développement durable au sein de TotalEnergies Marketing Guinée et agent pilote de challenge startupper.

“Notre souci est d'œuvrer à réduire la pauvreté dans nos pays en donnant cette opportunité aux jeunes de nos pays en général à travers un challenge qui consiste à proposer des solutions durables à des problématiques du continent”, a déclaré Mr Bouna SYLLA.

Comment participer au Challenge Startupper de TotalEnergies Marketing Guinée ?

Tout d'abord, il faut être âgé de 18 à 35 ans, ensuite être de nationalité guinéenne et enfin fournir un dossier complet au niveau de la plateforme de dépôt de candidature.

Les projets seront évalués au regard de trois critères, à savoir :

Leur réponse aux enjeux du développement durable ; Leur caractère innovant ; Leur faisabilité et leur potentiel de développement.

Les inscriptions au Challenge Startupper de TotalEnergies sont ouvertes depuis le 4 novembre et sont accessibles directement en ligne sur le site : http://startupper.totalenergies.com. Les candidats ont jusqu'au 23 décembre 2021 pour remplir leur dossier.

Il faut rappeler que lors de la précédente édition en Guinée, TotalEnergies Marketing Guinée avait récompensé trois jeunes créateurs d'entreprise. Il s’agit de :

1-Serge Abraham THADDEE, projet «African Héros » 2-Abdourahmane DIALLO, projet «CAPA» 3-Boubacar DIALLO, projet «Agro-Industerie, KARO».

