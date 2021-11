TotalEnergies annonce les couleurs de la 3e édition du challenge Startupper de l’année

‘’Les idées ont besoin d’énergie pour grandir’’, c’est par ces mots que TotalEnergies a procédé ce jeudi 18 novembre 2021 au lancement de la troisième édition du challenge Startupper de l’année. Le concours qui se tient dans 32 pays dont la Guinée, donne l’opportunité à des jeunes entrepreneurs ou porteurs de projets innovants de s’affirmer et d’obtenir un accompagnement.

Avec cette troisième édition, TotalEnergies réaffirme sa volonté de soutenir le développement socio-économique des pays dans lesquels elle est implantée, mais aussi de réitérer sa détermination de contribuer localement au renforcement du tissu social à travers l’appui apporté aux entrepreneurs les plus innovants.

Lors de l’édition dernière, Serge Abraham Thaddée, porteur du projet African heros, Abdourahmane Diallo de Coopérative pour l'agriculture et la production animale (CAPA) et Boubacar Diallo de Karo Agro-industrie avaient été récompensés par TotalEnergies Marketing Guinée.

La troisième édition, selon le responsable du développement de Total Guinée, Bouna SYLLA, vise à confirmer et à raffermir l’engagement de la compagnie auprès des populations africaines en général et guinéennes en particulier.

Le challenge Startupper de l’année initié par TotalEnergies soutiendra et récompensera des jeunes entrepreneurs guinéens âgés de 18 à 35 ans, porteurs d’un projet de création d’entreprises ou ayant une startup de moins de trois ans, quelle que soit le secteur d’activité.

‘’Notre souci, c’est d’œuvrer à réduire la pauvreté. Ça ne règlera certainement pas le problème, mais au moins, ça permettra un peu d’avancer sur ce sujet en donnant la possibilité à des jeunes guinéens de proposer des solutions innovantes et durables pour apporter un plus à des problématiques que nous connaissons sur le continent’’, ajoute Bouna SYLLA.

A la question de savoir pourquoi cette tranche d’âge, M. Sylla répond que ‘’si vous regardez la population africaine dans son ensemble, la très grande majorité est jeune. Et tout ce qui concerne la précarité, la pauvreté, le manque d’emploi, cette grande majorité est la plus touchée. C’est la raison pour laquelle on a ciblé cette tranche de la population. Pour intégrer les femmes au développement du contient, on a voulu qu’on ait un prix spécial pour les jeunes entrepreneuses’’.

Pour participer à ce concours, il faut avoir un âge compris entre 18 et 35 ans, être de nationalité guinéenne et soumettre un dossier complet. Les projets devront répondre aux enjeux du développement durable, avoir un caractère innovant, disposer d’une faisabilité et d’un potentiel de développement. ‘’Pour postuler, il faut se rendre sur la plateforme startupper.totalenergies.com, entrer vos identifiants, faire une brève description de votre projet et compléter le questionnaire en ligne’’, détaille-t-il.

Après la soumission des candidatures, les lauréats seront sélectionnés par un jury composé d’experts, de personnes issues du monde des startups, de responsables d’entreprises, d’acteurs locaux du développement et de responsables de TotalEnergies Marketing Guinée.

Les trois (3) prix à rafler sont : lauréat du meilleur projet de création d’entreprise, de la meilleure startup de moins de trois ans et de la meilleure entrepreneuse, particularité de cette année dans un but affirmé, d’après les organisateurs, d’encourager tout particulièrement l’entrepreneuriat féminin.

Il convient de noter que chacun des lauréats deviendra Startupper de l’année par TotalEnergies et bénéficie d’une dotation financière, d’un accompagnement personnalisé et d’une campagne média pour donner de la visibilité à son projet.

Henri Michel DIONE, le directeur financier de TotalEnergies, qui a représenté son Directeur Général à la cérémonie, assure que l’initiative vise à prouver l'ancrage de sa compagnie au niveau de l’Afrique, aider exactement les jeunes africains à se lancer dans des entreprises et développer le sens entrepreneurial.

M. DIONE précise tout de même que ‘’ce n’est pas la seule occasion que Total a pour aider les jeunes africains. Au-delà de ce challenge de Startupper, on aide les jeunes africains à devenir des entrepreneurs via une activité de gérance de station-service. On fait entrer de jeunes africains qui ont un certain niveau, on les forme, les développe et en fonction des mérites et compétences, on leur donne la chance d’être des chefs d’entreprise’’.

A l’issue de la nomination des trois lauréats par pays, un jury international se réunira pour sélectionner les trois ‘’Grands gagnants/gagnantes’’ pour l’ensemble du continent africain.