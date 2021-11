Les ministres en retraite dans un camp militaire : "Ceux qui n’ont pas de lits, on leur donne des matelas…"

CONAKRY-Le fait est inédit ! Mamadi Doumbouya a fait habiller tous les membres du gouvernement de Transition en uniformes militaires pour une retraite de quelques jours dans un camp militaire. Tenez-vous bien il s’agit du camp de Kalia (Forécariah) où se trouve le quartier Général du Groupement des forces spéciales, cette unité d’élite de l’armée qui avait joué un rôle central dans le coup d’Etat contre Alpha Condé le 05 septembre dernier. C’est dans ce camp où avaient quitté tard la nuit certains éléments pour venir à Conakry perpétrer le putsch, révélait en septembre dernier le New-York Times.

A propos de la retraite qui démarrera ce samedi, il faut dire que durant ce conclave les ministres vont réfléchir et proposer des solutions afin de relever les défis de la Transition. Avant leur départ, Colonel Mamadi Doumbouya a donné ses orientations à Mohamed Béavogui.

"Nous sommes venus le 5 septembre dernier défendre le pays avec des armes. Je pense que vous pouvez le faire avec des idées. C'est pourquoi vous avez été choisis parmi tant de guinéens. Sachez qu'on est 13 millions et vous êtes aujourd'hui 29 à partir pour cette retraite », a lancé Mamadi Doumbouya.

En habillant tout le gouvernement en treillis militaires, le chef de la transition guinéenne a voulu envoyer un message. Démontrer l'esprit de camaraderie, l'esprit d'équipe et d’entraide.

« Ces valeurs nous permettront d’honorer notre pays. Ceux qui n'ont pas de places, on leur donne des places, ceux qui n'ont pas de lits on leur donne leurs matelas. C’est cela l'esprit d'équipe. Revenez tous avec un seul projet : un projet collectif pour notre pays.

Allez-y ensemble et ramenez-moi tout le monde pour qu'on puisse commencer le travail. Je vous donne le drapeau et je veux que vous reveniez tous ensemble. Il y a que l'équipe qui gagne. Je vous souhaite bon vent et faites-vous plaisir », a instruit Mamadi Doumbouya à son Premier ministre.

Bah Boubacar Loudah

Pour Africaguinee.com

Tel : (00224) 655 311 113