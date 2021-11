Guinée : Mohamed Béavogui et son équipe enfilent des treillis militaires...

CONAKRY-Tous habillés en treillis militaires, les membres de l’équipe gouvernementale dirigée par Mohamed Béavogui ont pris départ ce vendredi 19 novembre 2021 à Conakry pour le camp de Kalia situé dans la préfecture de Forécariah. Objectif : réfléchir et revenir avec des idées clairvoyantes pour relever les défis de la transition.

La chorégraphie est inédite. Pas de costumes chics, ni de cravates encore moins de souliers de italiens. Tous les ministres (pourtant civils) autant qu’ils sont, ont arboré des accoutrements militaires, y compris leurs sacs de voyage. Pas de VA ni de véhicules personnels. Ils ont voyagé à bord de bus affrétés pour la circonstance. Le convoi a bougé dans la journée d’aujourd’hui sous forte escorte militaire.

Pour la circonstance, le premier ministre a reçu solennellement le drapeau des mains du colonel Mamadi Doumbouya avant le départ. Selon un communiqué du CNRD, il s’agit d’une immersion au sein des forces de défense et de sécurité.

Le séminaire a pour but de renforcer l’esprit de cohésion, de solidarité entre les ministres et de revenir avec des idées clairvoyantes pour relever les défis de la transition. Ce sera aussi l’occasion de constater de visu l’état de dégradation du réseau routier et de prendre conscience des énormes défis à relever pour la reconstruction de la Guinée.

Mamadi Doumbouya a exhorté les membres du Gouvernement à s’inspirer du courage et du sens du sacrifice dont ont fait preuve les forces de défense et de sécurité le 05 septembre.

Nous y reviendrons !

Africaguinee.com