Feuille de route de la Transition : les choses sérieuses commencent…

CONAKRY-Alors que la feuille de route de la transition n’est toujours pas connue, le colonel Mamadi Doumbouya et son Gouvernement dirigé par Mohamed Béavogui vont se retrouver ce week-end autour d’un séminaire dont issue sera déterminant pour la suite de la transition en cours.

Après une longue période de tâtonnement pour la formation de son gouvernement, le président de la transition semble enfin résolu à accélérer les choses, tandis que Mohamed Béavogui, qui avait reçu la semaine dernière une délégation du G5 – Onu, Union Européenne, CEDEAO, États-Unis, France –, avait annoncé que la feuille de route de la Transition sera connue dans trente jours.

Alors que les tractations se poursuivent pour la composition du Conseil national de la transition (CNT), le Gouvernement de la transition quant à lui organise une retraite gouvernementale, à Kélah dans la préfecture de Forécariah.

Ce séminaire de deux jours (samedi-dimanche) intervient au lendemain de la tenue du premier conseil des ministres, au cours duquel le colonel Mamadi Doumbouya a rappelé sa vision de la transition, exhortant ses ministres à l'unité, au travail et à l’esprit de sacrifice.

Cette retraite sera une occasion pour le Gouvernement Béavogui sous l’œil du président de la transition de fixer une nouvelle fois le cap de la conduite de la transition.

Une transition basée sur six piliers fondamentaux. A savoir : La rédaction d’une Nouvelle Constitution, la refondation de l’Etat, la lutte contre la corruption, la réforme du système électoral et la refonte du fichier, l’organisation des élections libres, crédibles et transparentes et la réconciliation nationale.

Selon nos informations les préparatifs vont bon train. « On est en train de peaufiner les derniers réglages », nous confie une source proche de la présidence.

A suivre…

Africaguinee.com