Bolloré Transport & Logistics Guinée soutient le CECIDE pour financer la formation de 20 jeunes agriculteurs

Bolloré Transport & Logistics Guinée vient d’accorder au Centre du Commerce International pour le Développement (CECIDE), une aide financière de 166 290 000 GNF soit 15 000€ qui servira à financer intégralement la formation de 20 jeunes guinéens en agrobusiness.

Le projet vise à accompagner des jeunes agriculteurs travaillant dans les régions de Guinée Forestière, Haute Guinée, Moyenne Guinée et Basse Guinée pour leur permettre de développer les techniques agricoles de nombreux produits cultivés localement tels que le café, le cacao, le coton, le beurre de karité ou encore la pomme de terre.

Ce financement marque en outre la volonté de Bolloré Transport & Logistics Guinée d’apporter son soutien à la jeunesse guinéenne à travers deux grands axes : la formation professionnelle et la maîtrise de la chaîne logistique dans l'exportation des produits agroalimentaires.

« L’objectif de ce projet est à la fois de donner aux jeunes agriculteurs les compétences nécessaires pour développer leurs projets agricoles tout en participant à la constitution d’un réseau moderne en agrobusiness. À travers ce financement, 20 jeunes bénéficieront de cette formation et auront la possibilité de créer et gérer leur entreprise en agrobusiness. », a déclaré Aboubacar Diallo, Directeur exécutif par intérim du CECIDE.

« Les jeunes sont au cœur de la politique de responsabilité sociale et environnementale de Bolloré Transport & Logistics. Le soutien que nous apportons au CECIDE permettra aux jeunes agriculteurs de développer de nouvelles techniques et d’acquérir une expertise complète dans ce domaine mais il viendra aussi soutenir l’ensemble de la filière agricole en Guinée pour renforcer sa compétitivité. », a exprimé Jean-Christophe TRANCHEPAIN, Directeur pays de Bolloré Transport & Logistics en Guinée.

A propos de Bolloré Transport & Logistics Guinée

Bolloré Transport & Logistics en Guinée, filiale du Groupe Bolloré, est leader de logistique intégrée en Guinée et opérateur du terminal à conteneurs du Port de Conakry depuis 2011. Plus de 1 500 milliards de Francs guinéens (145 millions d’euros) ont été investis pour moderniser les infrastructures et les systèmes d’information de Conakry Terminal, et renouveler le matériel de manutention des navires ainsi que des conteneurs. Bolloré Transport & Logistics Guinée contribue également au développement économique du pays à travers ses activités mais aussi via la formation de ses collaborateurs. L’entreprise mène par ailleurs une politique sociétale au bénéfice des populations guinéennes qui se traduit chaque année par la mise en place de nombreuses actions solidaires.

