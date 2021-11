Thierno Mahmoûdou Lâriya : le juge, l’imam et l’ascète de Labé...

Dans cette biographie, vous découvrirez et suivrez le chemin de vie de Thierno Mahmoûdou Lâriya, un lettré guinéen qui a vécu la fin du royaume théocratique du Fouta-Djalon. À la fois enseignant, imam et juge, cet ascète, homme engagé verra le début de la colonisation du pays par les Français et sera considéré comme un guide spirituel et l’un des plus grands érudits de son époque au Fouta-Djalon. Ses textes retrouvés sont un témoignage précieux de l’histoire du Fouta-Djalon.

« La biographie permet le détour par l’anecdote signifiante : ainsi, devenu juge colonial, dans le Tribunal islamique de Labé et le Tribunal de province, notre héros laisse voir sa perplexité devant le rôle que lui fait jouer un colonisateur désireux de maintenir dans le système une personnalité encombrante pour mieux la contrôler : aussitôt qu’il l’a reçu, il distribue aux pauvres son salaire de juge dont il ne comprend pas la justification »

Avis de l'éditeur

Plongez dans les reliefs du "Château d'eau" de l'Afrique de l'Ouest, à travers le prisme d'une personnalité hors du commun. Prenant !

L'auteur

Thierno Woûri Diallo, docteur en génie civil, est ingénieur de recherche et d’expertise en physique du bâtiment dans un centre scientifique en France. Par ailleurs, chercheur indépendant en histoire, il s’intéresse particulièrement à l’histoire socio-culturelle des Peuls du Fouta-Djalon. Thierno Woûri Diallo consacre une partie de son temps à la valorisation des manuscrits peuls et arabes du Fouta-Djalon dont une partie est exploitée dans cet ouvrage.

