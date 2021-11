Présidentielle gambienne : le parti de l’ex dictateur Yaya Jammeh hors course…

BANJUL-Un peu moins d’un million d’électeurs sont appelés aux urnes le 4 décembre prochain en Gambie pour élire leur président pour un mandat de 5 ans. Fait inédit de ce scrutin présidentiel, l'absence du parti de l'ancien président Yaya Jammeh, chassé du pouvoir en 2017 suite à une pression de la CEDEAO, après 22 ans de règne sans partage.

Africaguinee.com vous fera vivre cet évènement politique majeur dans ce petit pays anglophone d’Afrique de l’Ouest bordé par le Sénégal.

Six candidatures ont été validée par la commission électorale dont celle du président sortant Adama Barrow, porté par le NPP (national people’s party). Ce dernier avait battu aux urnes en 2016 l’ancien dictateur Yaya Jammeh alors candidat à sa propre succession.

Le président sortant a en face de lui Ousseynou Darboe, président de l’UDP (united démocratique party, parti par lequel Barrow est arrivé au pouvoir en 2016 avant de créer son propre parti), Halifa Babacar Sallah du parti PDOIS (people democratic organization and independant for socialism), Maama Kandeh GDC( Gambian democratic congress), Essa Mbaye Fall et Abdoullie Ebrima Jammeh. Le parti de Yaya Jammeh reste le grand absent de cette course à la présidentielle.

Dans la capitale gambienne Banjul et ses environs, la ferveur de la campagne n’a pas atteint son pic. A part quelques panneaux au portrait de certains candidats. Les effigies des leaders politiques sont rares à Banjul et à Serrekunda, la plus grande région du pays. Les citoyens vaquent tranquillement à leurs occupations.

Tous les candidats en lice sont en région pour battre campagne vers Bassé et Brikama ainsi que d’autres localités, loin de la grande agglomération de Serekunda. Dans les rues de la capitale, certains citoyens interrogés par Africaguinee.com ont indiqué que la ferveur de la campagne se ressentira vers la fin, au retour des candidats.

Le vote en Gambie a un aspect particulier. Le vote par billes. Ce système reste maintenu en Gambie bien qu’il y ait eu des projets de lois pour passer au mode bulletins connus partout en Afrique. Le scrutin à un tour, sans limite de mandat est toujours en vigueur.

« Le vote par billes est le système connu en matière de vote en Gambie. C’est simple pour tout le monde et chacun a confiance en ce mode de vote. Chaque candidat a une urne aux couleurs de son parti dans les bureaux de vote, l’électeur vient ramasser une bille qu’il plonge dans l’urne de son candidat, le bruit qui retentira après avoir glissé la bille valide le vote. C’est comme ça. Il y a la transparence » confie Makhan Khan, le chargé de communication de la commission électorale gambienne.

Depuis Banjul, Alpha Ousmane Bah(AOB)

Envoyé Spécial d’Africaguinee.com