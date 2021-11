Moussa Magassouba : "la corruption est enterrée dans le secteur minier…"

CONAKRY- « La corruption est enterrée dans le secteur minier…les avocats n’auront plus d’argent avec nous ». Tels sont les propos du ministre des Mines Moussa Magassouba, devant les dirigeants des compagnies minières implantées en Guinée.

En marge d’une rencontre qu’il a eu ce mercredi 17 novembre 2021 avec les acteurs miniers du pays, le ministre des Mines a annoncé que toutes les conventions de base antérieures au 5 septembre (le coup d’Etat) restent en vigueur. Il observe cependant que des négociations au cas par cas seront amorcées si nécessaire, pour trouver un point d’entente.

« Nous voulons devenir la destination de prédilection de l’investissement minier. Pour cela, il faut un cadre réglementaire incitatif. C’est l’une des priorités du Gouvernement. La bonne gouvernance sera là. Nous vous garantissons que la corruption est enterrée dans le secteur minier depuis le 05 septembre 2021. La bureaucratie, la léthargie dans les procédures d’application pour les permis sont terminées. Les services compétents joueront pleinement leur rôle. Ce sont des engagements que nous tiendrons », a déclaré ce mercredi 17 novembre 2021, le ministre des Mines et de la Géologie.

Les avocats n’auront pas d’argents avec nous

Moussa Magassouba rassure les responsables des sociétés minières que tous les différends qui pourraient surgir seront réglés dorénavant de manière concertée autour de la table et non devant les cours et tribunaux.

« Vous avez l’assurance totale, nous sommes là pour travailler avec vous, à vous accompagner. Les problèmes miniers ne se régleront pas devant une cour de justice. Nous nous allons nous assoir autour d’une table. Nous connaissons les problèmes miniers, nous allons les traiter ensemble entre professionnels, parce que c’est un partenariat gagnant-gagnant. Soyez rassurés que les avocats n’auront pas d’argent avec nous… En toute chose, s’il y a des différends, n’ayez aucune réserve, nous allons les résoudre autour de la table. C’est l’engagement que le chef de l’Etat a pour les miniers », a-t-il assuré.

Le ministre des Mines et de la géologie indique que le Gouvernement jouera pleinement son rôle régalien pour assurer la sécurité des investissements miniers.

« Nous sommes à un tournant décisif, on n’a plus droit à l’erreur dans ce pays. Cette fois-ci, il faut que le pays amorce son développement économique, et pour cela les mines doivent jouer pleinement leur rôle. Ma feuille de route est très claire : que les mines jouent leur rôle de levier dans le développement économique de notre nation », a-t-il précisé.

Nous y reviendrons !

Siddy Koundara Diallo

Pour Africaguinee.com