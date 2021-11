Le ministre Ousmane Gaoual Diallo s’alarme : "Le constat est difficile..."

CONAKRY- Le Ministre de l'Urbanisme, de l'Habitat et de l'aménagement du territoire qui a effectué une visite ce mercredi 17 novembre 2021 dans certaines directions déconcentrées de son département à travers la capitale, a dressé un constat très amer.

Ousmane Gaoual Diallo s'est rendu à Coléah où il a visité la Direction nationale de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme (DATU), la Direction nationale de l'architecture, de la construction et du logement (DACLO) et la Direction nationale du Domaine et Cadastre (DOCAD). Sur les lieux, le Ministre de l'urbanisme et l'aménagement du territoire a mesuré l’ampleur des tâches qui l’attendent.

"Tout le monde n’est pas logé à la direction nationale, il y a des services de la direction qui sont concentrés ici, à Coleah. Donc nous venons les voir, voir dans quelles conditions ils travaillent, échanger avec eux et essayer de comprendre un peu leurs préoccupations de façon sommaire et donner des instructions basiques pour que l’on puisse ensemble, explorer les voies d’une très bonne collaboration pour l’intérêt du pays. Le constat est difficile » soupire le ministre.

Environnement de travail non adapté, personnel pléthorique, bureaux sont exigus, documents sont quasiment en perte…le constat n’est pas reluisant.

« Il faut travailler sur les mécanismes d’archivage, il faut augmenter les moyens et il faut travailler sur l’amélioration du travail. Parce qu’on attend eux aussi de la production, qu’ils travaillent et qu’ils servent les gens. Il faut donc qu’ils soient dans les conditions minimales pour cela. Quand on est 15 ou 16 dans un bureau d'à peine 8 mètres carrés, c’est quelque chose qu’à même de très difficile, et il faut améliorer ça. Et je pense que c’est face à ces préoccupations que le ministère va s’atteler à construire des nouveaux locaux pour abriter son personnel", a expliqué Ousmane Gaoual Diallo.

Le ministre de l’Urbanisme s’est également rendu à la Direction générale de l'habitat sise à Coronthie dans la commune de Kaloum. « Nous sommes en phase de l'élaboration du budget national, c'est en les écoutant que nous pouvons appréhender les préoccupations qui sont les leurs et les prendre en considération dans le budget qui va être élaboré très prochainement", a souligné le ministre Ousmane Gaoual Diallo.

Oumar Bady Diallo

Pour Africaguinee.com

Tel : (00224) 666 134 023