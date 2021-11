Guinée : des émissaires du parti d’Alpha Condé reçus par Mory Condé…

CONAKRY-Des dirigeants de l’ancien parti au Pouvoir, ont été reçus ce mercredi 17 novembre 2021, par le ministre de l’administration du territoire et de la Décentralisation. Ces émissaires du RPG arc-en-ciel et de ses partis alliés étaient venus répondre à une invitation du ministre Mory Condé. Les discussions ont porté sur les modalités de désignation des membres du CNT.

Que s’est-il passé au cours des échanges ?

« Ils ont appelé les partis politiques à user de leurs relations, se concerter de manière à s’entendre pour désigner des gens pour le CNT. On leur a dit qu’il fallait fixer des critères.

On est resté dans le sillage de la lettre qu’on leur avait adressé dans laquelle on leur avait demandé de tenir compte de l’envergure et de la physionomie des mouvances politiques

Ce qui est clair : nous allons désigner des membres sur la base des critères que nous allons nous-mêmes nous fixer. Le reste on verra bien la suite », nous a confié une source qui a pris part à la rencontre.

A suivre…

