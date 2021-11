Guinée : Ce que les acteurs miniers attendent de Moussa Magassouba

CONAKRY-La rencontre était très attendue ! Et elle a bien eu lieu ce mercredi 17 novembre 2021. Le nouveau ministre des Mines et de la Géologie a eu un tête-à-tête avec les acteurs miniers évoluant en Guinée. Au cours de cette rencontre tenu dans les locaux du ministère des Mines, Moussa Magassouba a notamment été interpelé sur les enjeux du moment lié au secteur minier.

« Nous sommes à un moment important de notre histoire, mais aussi un moment critique dans le processus de développement économique et social de notre pays. Le secteur minier aussi vit le caractère volatil des cours des matières première minérales et aussi des marchés financiers », a indiqué Ismaël Diakité.

Le président de la Chambre des Mines explique ces sensibilités sont liées pour certains au contexte national, pour d’autres à des situations internationales dont -la pandémie de la Covid-19 et les exigences du développement durable liées notamment au changement climatique et aux règles de Gouvernance-.

« Nous devons pouvoir intégrer harmonieusement nos stratégies pour pouvoir valoriser au mieux le potentiel minier du pays pour assurer une résilience de nos opérations. Je n’ai aucun doute que vous mesurez tous ces enjeux et qu’ensemble chacun dans son rôle, nous pourrions impulser le secteur pour que la dynamique en cours ne s’estompe ni ne soit annihiler par des entraves et lourdeurs qui entameraient l’attractivité du pays et la compétitivité du secteur », a lancé M. Diakité, qui a réitéré la « disponibilité constante » des acteurs miniers pour pouvoir accomplir ensemble les objectifs.

A suivre…

Siddy Koundara Diallo

Pour Africaguinee.com