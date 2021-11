Des femmes manifestent à Kamsar : "On en a marre..."

BOKE-La sous-préfecture de Kamsar a été secouée par des nouvelles manifestations. Des femmes de cette ville protestent contre le délestage dans lequel certains ménages sont plongés.

Les manifestantes viennent notamment des quartiers périphériques à savoir Kayenguissa, Filima, camp Balanta. Les protestations de rue ont commencé lundi 15 novembre 2021.La veille, une manifestation sporadique menée par des jeunes avait été dispersée par des policiers de la compagnie mobile d’intervention et de sécurité (CMIS). Les manifestantes exigent le retour du courant électrique dans leurs quartiers respectifs. MACIRE SYLLA représentante des femmes de la cité explique les motifs de leur colère.

« Nous avons trop souffert à cause du manque de courant électrique. Nous manifestons parce qu’on en a marre. Nous nous avons grandi ici avec le courant. Aujourd’hui nous voulons le retour du courant dans tous les quartiers de Kamsar cite et banlieues sans exception. Que les autorités montent ou descendent, on ne reculera pas jusqu’à ce que nos objectifs soient atteints », lance-t-elle.

Pour se faire entendre, les manifestantes ont barricadé certains axes routiers. Aux dernières nouvelles, les autorités administratives de Boké et Kamsar se sont impliquées pour un retour à la normale dans la desserte.

A suivre…

Depuis Boké, Oumar Sory Camara

Pour Africaguinee.com