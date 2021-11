Afrobasket Kigali 2021 : la FGBB exprime sa reconnaissance à la Compagnie des Bauxites de Guinée "CBG"

CONAKRY- La Fédération Guinéenne de Basketball (FGBB) a exprimé ce mercredi 17 novembre 2021 toute sa reconnaissance à l’endroit de la Compagnie des Bauxites de Guinée (CBG), sponsor officiel du Sily Basket lors de l’Afrobasket 2021 joué en octobre dernier au Rwanda.

A la faveur d’une conférence de presse organisée au palais des Sports du stade 28 septembre, la fédération guinéenne de basket a loué les efforts de la Compagnie des Bauxites de Guinée (CBG) pour le soutien qu’elle a apporté à l’équipe nationale de Basketball de Guinée lors du tournoi de Kigali, en octobre dernier. Grâce à cet accompagnement, la Guinée après tente six années d’absence dans cette compétition, est sortie la tête haute en occupant la 8ème place. Le président de la fédération guinéenne de Basket Ball (FGBB), n’a pas manqué l’occasion pour magnifier l’assistance de la CBG dans cette compétition.

‘’C’était une grosse fierté pour nous d’arborer les couleurs de la CBG à l’afro-basket, parce que la CBG est pour nous aujourd’hui, une des meilleures réussites. Je profite de votre micro pour remercier son Directeur général, Monsieur Souleymane Traoré, qui n’a pas hésité un seul instant avec ses collaborateurs, d''accompagner le Basketball. Et, le Basket Ball n’a pas manqué aussi de lui retourner l’ascenseur puisqu’on a eu un excellent résultat à Kigali », a indiqué Sakoba Keita.

Affichant l’ambition de faire du basket la plus grande discipline sportive du pays, le président de la fédération guinéenne de Basketball (FGBB) a demandé à d’autres entreprises minières d’emboîter le pas à la CBG.

« On espère avoir d’autres accompagnements dans le futur, pour pouvoir continuer à propager ce rêve. L’idée pour nous, c’est de faire du basket, la plus grande communauté sportive en Guinée. C’est un défi et un combat pour nous, on aimerait bien qu’on joue au basket dans les bonnes conditions que ce soit en forêt, du côté de Labé, Mamou ou Kindia et Boké où on a beaucoup de compagnies minières. Dieu merci la pandémie recule, on va profiter pour relancer le basket surtout en 2022. Nous voulons faire le tour de la Guinée. On était fier d’arborer les couleurs de la CBG, on espère que d’autres compagnies viendront dans le sport car, en plus du soutien, cela permettra de resserrer les liens de fraternité entre guinéen,s car le sport est un secteur qui unit les guinéens aujourd’hui’’, s’est félicité Sakoba Keita.

Touché par ce message de reconnaissance, Amadou Diouldé Camara, Surintendant Communication et Relations Publiques de la CBG, a indiqué que c’est un devoir patriotique accompli d’accompagner le syli basket dans ce tournoi africain.

‘’ La recette de cette collaboration avec la FGBB, c’est le sentiment d’un devoir patriotique accompli d’avoir accompagné le Syli Basket à Kigali. Laquelle équipe a eu une prestation qui rentre dans les annales de l’histoire. Parce qu’aller battre les ténors du Basket-ball africain comme l’Égypte et puis le Rwanda sur ses propres installations, devant leur président et son public, c’est tout ce que nous cherchions nous les guinéens », a souligné M. Camara.

L’apport de la CBG-implantée en Guinée depuis 1963- dans le développement du pays est considérable. Sa contribution au revenu de l’État guinéen est de 5,2 milliards de dollar américain. 65 millions de dollar américain vont aux communautés locales voisines à ses opérations. Cette compagnie minière a investi dans les écoles, les postes de santé, des routes, l’eau, l’électricité. Au point aujourd’hui, modestie mise de côté, elle revendique d’être la plus guinéenne des entreprises minières de Guinée.

« Nous à la CBG, nous disons que nous sommes la plus guinéenne des entreprises minières de Guinée. Parce que 90% de nos employés sont des guinéens et 100% des employés de nos opérations sont aussi guinéens. Le Directeur général d’ailleurs est guinéen depuis plus de 10 ans. Mieux, plus de 50% de nos actions sont détenus par la Guinée et plus de 65% de nos dividendes vont à l’État guinéen. C’est donc une fierté d’avoir accompagné le Syli Basket de Guinée à Kigali », a déroulé Amadou Diouldé Camara, surintendant communication et des relations publiques de la CBG.

