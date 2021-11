Modèle de réussite : Boubacar Diallo, un jeune battant aux portes du CNT…

LABE-Le choix des candidats des jeunes au CNT (conseil national de la transition) continue à travers le pays. En Moyenne Guinée, le choix a été porté sur Boubacar Diallo. Retour sur la montée fulgurante de ce jeune pétri de talent et qui a fait ses preuves dans divers domaines.

Diplômé en administration publique à l'Université de Labé, ce jeune de 34 ans s’est aussitôt lancé dans les activités de jeunesse et de vie associative. Son parcours force l'admiration. Son expérience acquise dans divers domaines a pesé dans la balance pour battre tous ses concurrents dans la région de la moyenne Guinée dans la course pour le CNT. Boubacar Diallo se souvient de son parcours et surtout de ses premiers pas à l’école.

« A l’époque, il n’y avait que l'école franco-arabe dans mon village Labé-Deppere. A mon âge d’aller à l’école, mes parents ont pris l’initiative de m'y inscrire. Ils voulaient que j'apprenne, à la fois, le français et l'arabe. Après le certificat d'étude primaire, il fallait venir en ville pour le collège et le lycée à l'école franco-arabe de Tchyndel jusqu'au Bac. Après le Bac en 2008, j’ai été orienté à l'Université de Labé en administration publique. A l'époque, c'était un centre universitaire », se rappelle Boubacar Diallo.

Mais depuis sa tendre enfance, il a montré de l’intérêt pour la vie associative et les activités de jeunesse. « La vie associative a commencé depuis l’école primaire. A l’époque, il était question de faire des troupes théâtrales, des troupes d’animation. Donc depuis l’école primaire jusqu’au lycée, je participais à ces activités. A l’université, nous avons fondé la première structure qu’on appelle MOJES (Mouvement pour une jeunesse sans sida) c’est là où tout a commencé. On faisait des compétitions scolaires en théâtre, poésie et danse traditionnelle. Après l’Université, j’ai continué avec le mouvement d’action des jeunes de l’association guinéenne pour le bien-être familial dans les activités de sensibilisation, de plaidoyer, et puis de l’entrepreneuriat jeunes.

C’est à partir de là que la croix rouge m’a détecté à travers une compétition, ils m’ont copté. C’est comme ça que j'ai adhéré à la croix rouge guinéenne où j'étais chargé du rétablissement des liens familiaux et également volontaires de l'équipe qu’on appelait premier secours. Ensuite, je suis rentré à l’AGBEF, au CECOJE (centre d’écoute de conseil pour orientation des jeunes », précise le jeune Diallo également directeur de la maison régionale des jeunes de Labé.

Ses amis d'enfance ne sont pas surpris de son ascension. Ils se souviennent d'un garçon actif, travailleur et brillant à l'école. Abdourahmane Tafsir Sow connaît Boubacar Diallo depuis que celui-ci était tout petit.

« C’est une joie immense pour nous, nous remercions les jeunes de Labé qui l’ont soutenu. Boubacar c’est un natif du district de Labé Deppere relevant de la sous-préfecture de Garambé. C’est un jeune de la Moyenne Guinée et de tout Labé. C’est un jeune avec lequel nous avons travaillé dans plusieurs activités depuis 2010. Nous avons géré plusieurs associations ensemble. La première association à être créée dans la sous-préfecture de Garambé, nous l’avons créée ensemble. Il a commencé là-bas et a gravi les échelons jusqu’à la préfecture. Le choix porté sur lui ne nous étonne point, c’est un jeune brillant, talentueux et disponible. Il a les compétences de faire le travail qu’attendent de lui les jeunes.

Il a travaillé avec plusieurs organisations nationales et internationales. Il a représenté les jeunes de Labé plusieurs fois au niveau préfectoral, régional et même au niveau national. Nous pensons qu’il peut faire le travail. Il a la confiance des jeunes et des partenaires avec lesquels il a travaillé », soutient Abdourahmane Tafsir Sow.

Ami d’enfance du jeune représentant de la Moyenne Guinée au CNT, Mamadou Cellou Diallo revient sur les qualités de Boubacar Diallo depuis l’élémentaire.

« Nous avons fait les premiers pas ensemble à l’école. Lorsqu’on faisait la 3ème année, quand notre enseignant a été muté, nous étions tous contents, parce que c'était une occasion pour nous de chômer un moment. Contre toute attente, Boubacar verse des larmes à cause du départ du maître. C’est un fait qui m’a marqué et qui témoigne de son amour pour les études. C’est un passionné de la vie associative.

Toutes les actions de développement à Labé Deppere, par exemple, la route qui a été reprofilée récemment, nous avons fait ensemble avec la commune. Nous soutenons aussi les écoles pour trouver des enseignants. Nous avons créé plusieurs associations…C’est un jeune honnête et qui a la confiance des autres. De la façon dont tout est allé jusqu’à ce que le choix tombe sur lui nous a vraiment honoré. Parce que partout où tu pars, ils disent c’est notre enfant, c’est notre jeune, il est vraiment sage, cela donne de la joie. Nous sommes sûrs qu’il va réussir, car Boubacar est un homme de l’administration. Comme au CNT c’est une question de lois et d’administration, nous pensons que c’est son domaine » précise son ami d’enfance.

Mamadou Alimou Diallo, autre ami d’enfance revient sur la personnalité de Boubacar Diallo. « Nous sommes contents que le choix soit tombé sur Boubacar. Il était assez curieux et souvent lors de la proclamation des résultats, il était toujours parmi les premiers, il comprenait mieux les cours. Quand on avait des hôtes à l’école, l’honneur lui revenait pour les accueillir à travers un discours, nous avons de l’espoir qu’il va réussir au CNT. Depuis 11 ans, il fait des activités juvéniles ».

Boubacar Diallo est attendu à Conakry pour déposer ses dossiers de candidature au ministère de l'administration du territoire et de la décentralisation.

Depuis Labé, Thierno Oumar TOUNKARA

Pour Africaguinee.com