Course pour le CNT : le parti d’Alpha Condé et ses alliés affûtent leurs armes…

CONAKRY- L’ancien parti au pouvoir le RPG arc-en-ciel et ses alliés n’envisagent pas adopter la « politique de la chaise vide » au CNT (conseil national de la transition).

L’ex parti présidentiel et ses soutiens vont déposer une liste de candidature pour le CNT, a appris Africaguinee.com.

Une réunion a eu lieu ce lundi 15 novembre 21 à cet effet. Ils ont décidé de prendre des dispositions pour proposer des candidatures.

« On a décidé de prendre des dispositions pour désigner nos membres pour le CNT (Conseil national de transition). Nous allons proposer des candidatures », a confié à Africaguinee.com un ancien conseiller du président déchu.

La bataille pour le CNT est rude au sein des partis politiques. Sur les 81 membres que compose cet organe législatif, 15 reviennent aux partis politiques aux nombre de 181 agréés par le ministère de l’administration du territoire et de la décentralisation (MATD). Ce dernier a renvoyé les partis politiques dos à dos leur demandant de trouver un compromis et de proposer ses quinze représentants. Une équation impossible. Faute d’entente, les formations politiques iront certainement en rang dispersés, quitte au MATD de trancher.

« Puisqu’on n’a pas de critères précis de la part du ministère de l’administration du territoire et de la décentralisation, nous ne pouvons pas préjuger de la manière dont on va présenter la liste de candidature. Mais ça sera fait, maintenant le ministère va départager », a précisé notre informateur qui indique qu’une nouvelle réunion se tiendra pour plancher sur le « format ». « Est-ce une liste de candidature commune ou pas ? On le déterminera lors de la prochaine réunion ». Mais en attendant, le RPG arc-en-ciel et ses alliés continuent de procéder à l’information et à la sensibilisation des militants.

A suivre…

Africaguinee.com