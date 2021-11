Sort d’Alpha Condé : le RPG arc-en-ciel répond au colonel Doumbouya…

CONAKRY-Dimanche soir le Président de la Transition a indiqué que le sort du Alpha Condé se trouve désormais dans les mains de la justice qui selon lui sera libre et indépendante. Mamadi Doumbouya assure que l’ancien chef d’Etat bénéficie d’un traitement digne dû à son rang.

Interrogé sur cette sortie du colonel, Saloum Cissé l’un des hauts dirigeants du RPG arc-en-ciel a indiqué que ce n’est pas le « traitement » qui importe, mais la « libération » de l’ancien président qui selon lui est âgé de 83 ans.

"Nous nous observons et on se remet à la position de la CEDEAO et de l'Union africaine sur le cas du Pr Alpha Condé. L'appréciation dépendra de ces deux institutions. Nous n'avons pas de jugement de valeur parce que ce n'est pas nous qui l'avons arrêté. Nous voulons l'avoir en bonne santé, mais notre seul problème, tenant compte de son âge (83 ans), il faut qu'on puisse le libérer.

Sa libération est notre préoccupation majeure. Nous réclamons sa libération. Ce n'est pas son traitement qui compte mais l'être humain. Son âge pèse parce qu'à un certain moment de la vie, on est à l'aise que dans la liberté. Mais la liberté relative ça ne peut pas aller".

Siddy Koundara Diallo

Pour Africaguinee.com