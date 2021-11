Mamadi Doumbouya : « Pourquoi j’ai choisi Ousmane Gaoual… »

CONAKRY-Alors que la nomination au sein du Gouvernement de Ousmane Gaoual Diallo, ancienne figure de l’opposition au régime déchu et celle du leader politique Abé Sylla suscite des réactions, le colonel Mamadi Doumbouya a justifié son choix. Le président de la Transition qui a été amené à se prononcer sur ces nominations a eu une réponse nuancée.

« Avant d'être politique, on est guinéen. Nous les avons choisis parce que c'est des guinéens et je pense aussi qu'ils ont la capacité. C'est ce qui nous a amené à les choisir. Je pense que le choix ne s'arrête pas sur un homme, le choix pour nous c'est la vision et la capacité d'apporter quelque chose au pays. Nous pensons que tous ces gens-là peuvent apporter leur pierre à l'édifice », s’est justifié le colonel Doumbouya.

Pour le cas spécifique d’Abé Sylla beaucoup au sein de l’opinion ont dénoncé des risques de collusion d’intérêts lorsqu’on sait la société de ce dernier a un « contentieux » avec la guinéenne de l’électricité (EDG). Mamadi Doumbouya a pris la défense de son ministre soulignant qu’il ne faut pas concentrer le débat sur des personnes.

« Je pense qu'on ne doit pas concentrer le débat sur des personnes mais sur la vision qu'on a pour notre pays. C'est pourquoi vous trouvez dans le gouvernement toutes les composantes de vie nationale en Guinée », a-t-il nuancé.

A suivre…

Africaguinee.com